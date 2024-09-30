Кавуни цьогоріч були майже не прибуткові

На ринках були ціни навіть 2 – 2,5 гривні за кілограм, що дуже демпінгує ринок, розповідає засновник ТОВ "НВЦ Синельниківський інститут насінництва, агроінновацій та селекції", кандидат сільськогосподарських наук Володимир Середа. Аграрій зазначив, що цьогоріч баштанні культури не дуже рентабельні, пише AgroPortal.

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Цікаво працювати на богарі, така ягода має свій смак, 99% урожаю — це смачний кавун. Все вийшло, все виросло без бур’янів і надмірного хімічного навантаження,

– говорить Володимир Середа.

Кавун висіяли в 20-х числах травня, сходи отримали 2 червня, збір почали на початку вересня. Найбільш ранні сорти почали дозрівати з 25 серпня. Кавун Скарб стартує з 15 вересня, зараз у господарстві це основний сорт. За попередніми оцінками, урожайність складе 15 – 20 тонн з гектару.

Важливо Великих кавунів, за словами науковця, було мало, адже на богарі складно виростити 15-кілограмового велетня. Основні плоди мають вагу від 3 до 7 кілограмів. Але якщо поставити мету, можна до 10 кілограм набрати.

Вітчизняні сорти кавунів доволі непогано тримають удар спеки. Вони добре підходять для богари з мінімальними вкладеннями. Покупці розуміють, що така продукція майже органічна, тому вона користується попитом.

Дині, за словами Володимира Середи, отримали цьогоріч сонячні опіки і теж не були прибутковими. Крім того, ця культура дуже схильна до хвороб, що змушує використовувати фунгіциди.