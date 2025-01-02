Які ціни на продукти будуть у 2025 році

Член Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин вважає, що українцям варто очікувати зростання цін щонайменше до травня, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Факти". Він зазначив, що рівень інфляції в Україні у 2025 році очікується на рівні 9,5%.

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Важливо розуміти, що на окремі категорії продуктів, як-от овочі чи яйця, ціни можуть зрости значно більше через низьку врожайність або подорожчання сировини,

– зазначає експерт.

За його словами, овочі найбільш чутливі до погоди, яка безпосередньо впливає на врожайність, тому ціни можуть підскочити до 30 – 50%. Водночас яйця через високу вартість кормів продовжать дорожчати. Що стосується м'яса, то зростання цін буде обмеженим через зниження попиту на дорогі продукти.

Таким чином, подорожчання становитиме до 2 – 5%, а хліб і молочні продукти можуть додати 10 – 15% залежно від вартості сировини.

2023 рік був урожайним, і це стримувало зростання цін. Але вже 2024 року врожай картоплі скоротився на 30%, а зібрано було на 10 мільйонів тонн зерна менше. Як результат, ціни на картоплю зросли майже вдвічі,

– говорить Пендзин.

Він зазначив, що 2025 року багато чого залежатиме від погоди – якщо врожай буде високим, то зростання цін вдасться стримати, інакше варто чекати значного подорожчання базових продуктів.

Крім того, знижується і купівельна спроможність українців, що також впливає на ціни. Згідно з даними Центру Разумкова, 44% громадян змушені економити, обираючи дешевші продукти.

Це означає, що попит на дорогі товари, такі як м'ясо або сири, зменшується. Наприклад, 2024 року ціни на м'ясо зросли лише на 2%, тоді як загальний продовольчий кошик подорожчав на 14-15%. Це класична економічна реакція: людина, яка має менші доходи, обирає дешевші товари,

– пояснює експерт.

При цьому він вважає, що імпорт продуктів може частково стримувати зростання цін, а курс гривні не матиме значного впливу на загальну ситуацію.

Курс валют впливатиме переважно на імпортну рибу, яка і так займає невелику частку в раціоні українців. Загалом динаміка курсу гривні стабільна, тому несподіванок тут не передбачається,

– вважає економіст.

Також на ціни впливатиме сезонність. Так, на початку 2025 року овочі на складах дорожчатимуть, але з появою нового врожаю ціни почнуть падати. До травня, на його думку, вони дорожчатимуть, але з появою нового врожаю ціни впадуть: "Це типовий для нас тренд".