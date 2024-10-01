Соя подешевшає завдяки дощам

На 26 вересня соя в Бразилії засіяна на 2% запланованих площ (5% торік). В основному штаті – виробнику Парані завдяки дощам другої половини вересня соєю вже засіяно 13% площ, пише Grain Traid.

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Пізній початок сезону дощів не лише затримає сівбу сої, але й суттєво вплине на майбутні посіви кукурудзи другого урожаю та бавовни на початку 2025 року. Листопадові ф'ючерси на сою на біржі в Чикаго вчора знизилися на 0,7% до 388 доларів за тонну (+1,2% за тиждень, +4,3% за місяць) на тлі прискорення сівби у Бразилії та збирання у США.

Станом на 29 вересня соя у США обмолочена на 26% площ (18% в середньому за 5 років), а суха та тепла погода дозволить прискорити збирання. За даними квартального звіту NASS, запаси сої у США на 1 вересня склали 9,3 мільйона тонн, що поступається прогнозу аналітиків, але на 2,87 мільйона тонн перевищує відповідний торішній показник.

Зверніть увагу! В Україні на 26 вересня з 1,646 мільйона гектар або 62% (від 2,6 мільйона гектар) площ зібрано 3,5 мільйона тонн сої з урожайністю 2,13 тонни з гектара, що дозволяє сподіватися на урожай на рівні 6 мільйона тонн.

Протягом тижня експортні закупівельні ціни на сою з ГМО виросли на 100 – 300 гривень за тонну до 18 200 – 18 400 гривень за тонну або 385 – 390 доларів за тонну з доставкою до портів Чорного моря, тоді як переробними пропонують за неї 17 000 – 17 500 гривень за тонну з доставкою на завод.

Експортні ціни на сою без ГМО за тиждень виросли на 10 – 15 доларів за тонну до 455 – 465 доларів за тонну або 21 800 – 22 000 гривень за тонну з доставкою до портів Чорного моря, тоді як переробними підвищили ціни на 300 – 500 гривень за тонну до 21 300 – 22 000 гривень за тонну з доставкою на завод.

Важливо Опади в Бразилії найближчим часом стабілізують біржові ціни на сою, що суттєво вплине на закупівельні ціни в Україні.