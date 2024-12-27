Як зміняться ціни на свинину у 2025 році

Науковиця "Інституту аграрної економіки" Наталія Копитець у коментарі 24 Каналу розповіла, що упродовж року – станом на 19 грудня 2024 року порівняно з відповідним періодом 2023 року – у продуктових супермаркетах найбільше зросли роздрібні ціни на яловичину ребра – до 168,95 гривні за кілограм (+7,6 %) та гуляш, який подорожчав до 301,32 гривні за кілограм (+19,2 %).

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Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Роздрібні ціни на свинячий ошийок зросли до 264,80 гривні за кілограм (+8,3 %). Роздрібні ціни на свинячу лопатку підвищилися на 4,5 % і становлять 191,40 гривні за кілограм. Роздрібні ціни на свинину грудинку, свинину підчеревину і свинину ребра зменшилися за рік на 2,5 – 7,2 % і коштували 176,30 – 181,50 гривні за кілограм.

Роздрібні ціни на сало, за словами науковиці, зменшилися на 4,7 % і становлять 234,00 гривні за кілограм.

Зверніть увагу! За прогнозними оцінками науковців Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", у січні 2025 року роздрібні ціни на основні види м'яса – яловичина, свинина та м'ясо птиці – залишаться на рівні грудня 2024 року з незначним коливанням за регіонами.