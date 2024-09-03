Вартість залізничних перевезень зросла

Ставка за використання інших типів рухомого складу також підвищиться. Піввагони, обкотишовози та цементовози подорожчають на 200 гривень на добу, відповідно до 1350 гривень, 950 гривень та 1400 гривень без ПДВ. Зокрема, ставки на цистерни переобладнані та модернізовані, а також для перевезення зрідженого газу становитимуть 5400 гривень та 550 гривень на добу без ПДВ відповідно.

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Вартість перевезення зерновозами зросте на 100 гривень з 1250 до 1350. Водночас ставки на контрейлерні платформи (150 гривень на добу без ПДВ) та мінераловози (550 гривень на добу без ПДВ) залишаться без змін. Деякі цистерни та фітингова платформа довжиною 60 футів зазнають зниження цін.

Важливо Такі зміни є частиною регулярної корекції тарифів, яка враховує ринкові умови та витрати на експлуатацію рухомого складу.