Хто може визначити вартість ділянки

Ціна земельної ділянки площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд визначається за нормативною грошовою оцінкою, вказаною в технічній документації.

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Роботи з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки фінансуються за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

Важливо Для земельних ділянок приватної власності ціна продажу встановлюється за згодою сторін, але варто пам'ятати, що для обчислення розміру податку з продажу земельної ділянки необхідна експертна грошова оцінка земельної ділянки. Це тому, що де-юре обов'язку у сторін договору купівлі-продажу земельної ділянки проводити таку оцінку немає, а де-факто без такої оцінки нотаріус не посвідчить договір, як того вимагає закон.

Також варто зазначити, що до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку.