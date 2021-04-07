Помста олігарха: Ахметов атакує тих, хто викриває його схеми

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Олігарх Рінат Ахметов атакує тих чиновників та політиків, які викривають його схеми. Водночас він обдаровує тих, хто демонструє йому вірність та лояльність.

Джерело:

"Чесна політика" на 24 каналі

Нещодавно Дмитро Гордон в ефірі одного з українських телеканалів сказав, що Ахметов не є олігархом. Це типовий приклад того, як на чорне кажуть біле і як за це віддячує Ахметов.

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Він вчиняє рівно всупереч словам Гордона як справжній олігарх, він розраховується за лояльність постійними ефірами.

Натоміть тих, хто наважується викривати олігарха, він атакує з подвоєною силою та обливає тоннами бруду, аби в людини, яка наважилася казати правду, назавжди зникло таке бажання.

У Ахметова почали "війну"

Нещодавно у Ріната Ахметова "збудилися" через серію моїх викривальних матеріалів про схеми олігарха, які виходять на 24 каналі в розділі відеоблоги.

У зв'язку з цим телеканали олігарха як по команді почали медійну війну проти мера Львова Андрія Садового, сім'ї якого належить канал.

Телеканали та інші медіа Ахметова, які раніше місяцями не цікавилися ситуацією у Львові, почали із стабільністю "мочити" і місто, і мера Садового – роблять це буквально кожен день.

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Інший приклад – як Ахметов пішов війною на чиновників Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Вони дозволили собі нечуване – наклали штраф на олігарха та звинуватили його ДТЕК у свідомому саботажі накопичення вугілля

Звинувачення Тарасюка у саботажі

Нещодавно на засіданні Національної комісії з регулювання енергетики її голова Валерій Тарасюк на пряму звинуватив Ахметова у саботажі програми з накопичення вугілля. Це призвело до критично ситуації в енергосистемі взимку, коли ситуацію вдалося врятувати невеликим імпортом.

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У результаті чи не вперше Ахметов отримав від чиновників енергетики не зелене світло, а максимально можливий штраф за законом – хоч він і становив всього лише 1,7 мільйона гривень кожній з трьох компаній олігарха.

Це не таке вже і велике покарання для нього в умовах, коли вся країна була під ризиком відключення від електроенергії, але збільшити розмір можуть лише депутати.


Тарасюк на пряму звинуватив Ахметова у саботажі / Фото "Главком"

На тому ж засіданні керівник державного регулятора енергетики Валерій Тарасюк дозволив собі ще одну нечувану річ до цього.

Він вголос назвав продажних депутатів, які лобіюють інтереси Ахметова як з трибуни парламенту, так і на його телеканалах, мовиться про:

  • Буймістера зі "Слуги народу";
  • Кучеренка;
  • Волинця;
  • Наливайченка з "Батьківщини";
  • "Гончаренка з Європейської солідарності".

Якою була поста Ахметова

Помста від Ахметова не забарилася – рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке зобов'язує Кабмін звільнити чотирьох членів Нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, зокрема цього ж Валерія Тарасюка, якого також підтримують члени комісії:

  • Руслан Кайдаш;
  • Ольга Бабій;
  • Олексій Магда.

Позов подали з боку нікому невідомої фірми ТОВ "Техноінвест", позивні вимоги якої пов'язані з "утиском її інтересів у якості споживача електроенергії".


Рішення Окружного адмінсуду Києва зобов'язало звільнити чотирьох членів НКРЕКП / Фото пресслужби ОАСК

Справа за недивним збігом обставин потрапила до судді Нани Вєкуа, яка полюбляє приймати рішення в інтересах Ріната Ахметова.

• Вона, наприклад, визнала недійсною довідку Національного антикорупційного бюро про переплату споживачами за електроенергію в результаті дії формули "Роттердам+ у розмірі 19 мільярдів гривень.

• Вона також задовольнила позов ДТЕК "Західенерго" про визнання протиправною постанови НКРЕКП №360, що дало можливість трейдерам ДТЕК не платити тариф Укренерго за передачу при експорті електроенергії.

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Однак є сподівання, що для Ахметова настають не такі вже і добрі часи. Чи не вперше Ахметов не впевнений в збереженні своїх схем.

Чому збереження схем може не бути

У своєму інтерв'ю "Цензор" голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев оголосив про плани підняти ренту на видобуток залізної руди, яка дозволила Ахметову в кінці 2020 року купити віллу в Женеві за 2 мільярди гривень.


Гетманцев оголосив про плани підняти ренту на видобуток залізної руди / Фото "Главком"

"Мені б хотілося, щоб базою оподаткування була ціна на Platts China (біржовий індекс вартості руди в Китаї – 24 канал) і ми б від неї мали конкретний відсоток. Тоді компанії не могли б маніпулювати за допомогою різних підходів оцінки собівартості видобутку", – сказав Гетманцев.

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Не здивуюся, що після цього Ахметов почне медіавійну проти Гетманцева.

Але, за моєю інформацією, він є лише технічним гравцем, який виконує завдання Банкової нарешті приборкати апетити і цього олігарха, який кинув виклик всій країні.

Як Ахметов віддячує за підтримку

На сам кінець я хочу показати протилежний бік дзеркала – як Ахметов віддячує всім, хто його підтримує. Телеграм-канал "Пристальное внимание" показав, як часто олігарх дає "трибуну" Арсенію Яценюку у своєму флагманському ток-шоу "Свобода слова".


Олігарх часто дає "трибуну" Арсенію Яценюку / Фотопресслужби "Народного фронту"

Яценюк же на передачі відпрацьовує всі методички Ахметова по електроенергії та нападкам на опонентів олігарха.

Це і є олігархія – використовувати своє медіа для досягнення політичних та бізнес-цілей з метою наживи та залякування незговірливих чиновників. Проте я сподіваюся, що 2021 рік стане останнім роком його домінування.