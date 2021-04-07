Помста олігарха: Ахметов атакує тих, хто викриває його схеми

Олігарх Рінат Ахметов атакує тих чиновників та політиків, які викривають його схеми. Водночас він обдаровує тих, хто демонструє йому вірність та лояльність.

Нещодавно Дмитро Гордон в ефірі одного з українських телеканалів сказав, що Ахметов не є олігархом. Це типовий приклад того, як на чорне кажуть біле і як за це віддячує Ахметов.

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Він вчиняє рівно всупереч словам Гордона як справжній олігарх, він розраховується за лояльність постійними ефірами.

Натоміть тих, хто наважується викривати олігарха, він атакує з подвоєною силою та обливає тоннами бруду, аби в людини, яка наважилася казати правду, назавжди зникло таке бажання.

У Ахметова почали "війну"

Нещодавно у Ріната Ахметова "збудилися" через серію моїх викривальних матеріалів про схеми олігарха, які виходять на 24 каналі в розділі відеоблоги.

У зв'язку з цим телеканали олігарха як по команді почали медійну війну проти мера Львова Андрія Садового, сім'ї якого належить канал.

Телеканали та інші медіа Ахметова, які раніше місяцями не цікавилися ситуацією у Львові, почали із стабільністю "мочити" і місто, і мера Садового – роблять це буквально кожен день.

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Інший приклад – як Ахметов пішов війною на чиновників Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Вони дозволили собі нечуване – наклали штраф на олігарха та звинуватили його ДТЕК у свідомому саботажі накопичення вугілля

Звинувачення Тарасюка у саботажі

Нещодавно на засіданні Національної комісії з регулювання енергетики її голова Валерій Тарасюк на пряму звинуватив Ахметова у саботажі програми з накопичення вугілля. Це призвело до критично ситуації в енергосистемі взимку, коли ситуацію вдалося врятувати невеликим імпортом.

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У результаті чи не вперше Ахметов отримав від чиновників енергетики не зелене світло, а максимально можливий штраф за законом – хоч він і становив всього лише 1,7 мільйона гривень кожній з трьох компаній олігарха.

Це не таке вже і велике покарання для нього в умовах, коли вся країна була під ризиком відключення від електроенергії, але збільшити розмір можуть лише депутати.



Тарасюк на пряму звинуватив Ахметова у саботажі / Фото "Главком"

На тому ж засіданні керівник державного регулятора енергетики Валерій Тарасюк дозволив собі ще одну нечувану річ до цього.

Він вголос назвав продажних депутатів, які лобіюють інтереси Ахметова як з трибуни парламенту, так і на його телеканалах, мовиться про:

Буймістера зі "Слуги народу";

Кучеренка;

Волинця;

Наливайченка з "Батьківщини";

"Гончаренка з Європейської солідарності".

Якою була поста Ахметова

Помста від Ахметова не забарилася – рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке зобов'язує Кабмін звільнити чотирьох членів Нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, зокрема цього ж Валерія Тарасюка, якого також підтримують члени комісії:

Руслан Кайдаш;

Ольга Бабій;

Олексій Магда.

Позов подали з боку нікому невідомої фірми ТОВ "Техноінвест", позивні вимоги якої пов'язані з "утиском її інтересів у якості споживача електроенергії".



Рішення Окружного адмінсуду Києва зобов'язало звільнити чотирьох членів НКРЕКП / Фото пресслужби ОАСК

Справа за недивним збігом обставин потрапила до судді Нани Вєкуа, яка полюбляє приймати рішення в інтересах Ріната Ахметова.

• Вона, наприклад, визнала недійсною довідку Національного антикорупційного бюро про переплату споживачами за електроенергію в результаті дії формули "Роттердам+ у розмірі 19 мільярдів гривень.

• Вона також задовольнила позов ДТЕК "Західенерго" про визнання протиправною постанови НКРЕКП №360, що дало можливість трейдерам ДТЕК не платити тариф Укренерго за передачу при експорті електроенергії.

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Однак є сподівання, що для Ахметова настають не такі вже і добрі часи. Чи не вперше Ахметов не впевнений в збереженні своїх схем.

Чому збереження схем може не бути

У своєму інтерв'ю "Цензор" голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев оголосив про плани підняти ренту на видобуток залізної руди, яка дозволила Ахметову в кінці 2020 року купити віллу в Женеві за 2 мільярди гривень.



Гетманцев оголосив про плани підняти ренту на видобуток залізної руди / Фото "Главком"

"Мені б хотілося, щоб базою оподаткування була ціна на Platts China (біржовий індекс вартості руди в Китаї – 24 канал) і ми б від неї мали конкретний відсоток. Тоді компанії не могли б маніпулювати за допомогою різних підходів оцінки собівартості видобутку", – сказав Гетманцев.

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Не здивуюся, що після цього Ахметов почне медіавійну проти Гетманцева.

Але, за моєю інформацією, він є лише технічним гравцем, який виконує завдання Банкової нарешті приборкати апетити і цього олігарха, який кинув виклик всій країні.

Як Ахметов віддячує за підтримку

На сам кінець я хочу показати протилежний бік дзеркала – як Ахметов віддячує всім, хто його підтримує. Телеграм-канал "Пристальное внимание" показав, як часто олігарх дає "трибуну" Арсенію Яценюку у своєму флагманському ток-шоу "Свобода слова".



Олігарх часто дає "трибуну" Арсенію Яценюку / Фотопресслужби "Народного фронту"

Яценюк же на передачі відпрацьовує всі методички Ахметова по електроенергії та нападкам на опонентів олігарха.

Це і є олігархія – використовувати своє медіа для досягнення політичних та бізнес-цілей з метою наживи та залякування незговірливих чиновників. Проте я сподіваюся, що 2021 рік стане останнім роком його домінування.