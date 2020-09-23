Ахметов фінансує "Слугу народу" та Офіс Президента – ЗМІ: реакція олігарха
Щомісяця український олігарх Рінат Ахметов виділяє гроші на фінансування партії "Слуга народу" та Офісу Президента. Натомість прессекретарка бізнесмена заявила, що усе це неправда, а в партії та ОП наразі інформацію не прокоментували.
Команда Зеленського щомісяця отримує понад 2 мільйони доларів від Ахметова. Про це з посиланням на одного із великих бізнесменів повідомила "Українська правда".
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На Офіс і на фракцію, хоч там у Ріната своїх і немає, заходить десь 2 – 2,5 мільйона доларів в місяць. Ясно, що він (Ахметов — 24 канал) – друг,
– заявив співрозмовник видання.
Що кажуть в Ахметова
Прессекретарка Ахметова Анна Терехова заявила, що інформація про фінансування олігархом команди Зеленського – неправдива, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Все, на чому зосереджений Рінат Ахметов – благодійність та розвиток футбольного клубу "Шахтар". Тому будь-які спроби прив'язати Ріната Леонідовича до яких-небуть політичних процесів не відповідають дійсності,
– наголосила Терехова.
Що кажуть у Зеленського
Наразі ні в ОП, ні в партії не коментували цієї інформації. Проте 24 канал намагається зв'язатися з Офісом Президента, щоб там підтвердили чи спростували інформацію про нібито фінансування Ахметовим "Слуги народу" та ОП.