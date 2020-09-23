Щомісяця український олігарх Рінат Ахметов виділяє гроші на фінансування партії "Слуга народу" та Офісу Президента. Натомість прессекретарка бізнесмена заявила, що усе це неправда, а в партії та ОП наразі інформацію не прокоментували.

Команда Зеленського щомісяця отримує понад 2 мільйони доларів від Ахметова. Про це з посиланням на одного із великих бізнесменів повідомила "Українська правда".

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На Офіс і на фракцію, хоч там у Ріната своїх і немає, заходить десь 2 – 2,5 мільйона доларів в місяць. Ясно, що він (Ахметов — 24 канал) – друг,

– заявив співрозмовник видання.

Видання стверджує, що саме завдяки підтримці олігарха прем'єр-міністром України став менеджер з його холдингу – Денис Шмигаль. Прем'єр та в.о. міністра енергетики Ольга Буславець спеціально не підтримують інтереси Ахметова. Однак питання тарифів для зеленої енергетики чи ТЕС, якими займається Шмигаль, вирішуються значно ефективніше, ніж для державного "Енергоатома". При цьому автор статті зауважує, шо "Ахметов зберігає своє становище, задобрюючи нову владу". Наприклад, бізнесмен купує по 300 "швидких" для сіл, бере під опіку декілька областей на час пандемії коронавірусу.

Що кажуть в Ахметова

Прессекретарка Ахметова Анна Терехова заявила, що інформація про фінансування олігархом команди Зеленського – неправдива, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Все, на чому зосереджений Рінат Ахметов – благодійність та розвиток футбольного клубу "Шахтар". Тому будь-які спроби прив'язати Ріната Леонідовича до яких-небуть політичних процесів не відповідають дійсності,

– наголосила Терехова.

Що кажуть у Зеленського

Наразі ні в ОП, ні в партії не коментували цієї інформації. Проте 24 канал намагається зв'язатися з Офісом Президента, щоб там підтвердили чи спростували інформацію про нібито фінансування Ахметовим "Слуги народу" та ОП.