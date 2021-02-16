Ахметова і Коломойського об'єднала перспектива отримати надприбутки на енергоринку, – політолог

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова і близька Ігорю Коломойському Українська енергетична асоціація практично одночасно звернулися до уряду з вимогою заборонити імпорт в Україну дешевої електроенергії.

Українські олігархи рідко вступають в союзи один з одним, але в даному випадку їх об'єднала перспектива отримати надприбутки, спровокувавши зростання цін.

Так вважає політолог Вадим Карасьов.

"Ціни на українському енергоринку стабільно одні з найвищих в Європі. Багато в чому це наслідок політики нинішнього уряду Шмигаля. Ми всі пам'ятаємо, що раніше він працював топменеджером ДТЕК. Старим тепловим електростанціям Ріната Ахметова потрібна якомога більш висока ціна на енергоринку, інакше вони стануть просто нерентабельними. Скористатися ситуацією вирішив і Ігор Коломойський, який в період новорічних свят зумів скупити дешеву електроенергію НАЕК Енергоатом на пів року вперед, і тепер не проти її вигідно перепродати. Заважає цим планам тільки два фактори: імпорт дешевої електроенергії з Білорусі, а також політичні ризики, які через подорожчання енергоресурсів несе президент Володимир Зеленський і його партія Слуга народу. Зараз обидва олігархи об'єдналися, щоб ці дві перешкоди усунути. Успішність цієї спроби в найближчому майбутньому може серйозно вплинути не тільки на економіку, але і на політичну ситуацію в Україні", - резюмував експерт.