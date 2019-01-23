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      Олексій Чибісов

      Аксьонов підклав свиню росіянам, розповівши про наміри "офіційно" продавати українське вугілля

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      Самопроголошений прем'єр-міністр АР Крим Сергій Аксьонов
      Самопроголошений прем'єр-міністр АР Крим Сергій Аксьонов / Фото з відкритих джерел

      Колаборант та так званий "прем'єр" Криму Сергій Аксьонов вдався до достатньо дивних заяв, через які йому може ну дуже перепасти від російських кураторів.

      Чи то через власну недолугість, або ж заради моральної підтримки квазіутворень "ДНР" та "ЛНР" "чиновник" розповів про те, як Росія може транспортувати товари з захоплених територій Донбасу до Сирії.

      Звісно, по морю та само собою через Крим. Такі заяви виглядають достатньо дикими, адже росіяни використовують різні схеми для тіньової торгівлі та збагачення своєї верхівки. Одна з них у прямому сенсі догорає у Чорному морі, де досі палають танкери, які використовували для перекидання газу до Сирії та Лівану. Робили це, звісно, суто неофіційно без зарахувань грошей до бюджету РФ. Саме в такий спосіб розпродають вже який рік поспіль, незаконно видобуте на Донбасі вугілля. Але про це казати нікому з "офіційних" діячів не можна, адже мова йде саме про незаконну торгівлю ресурсами, які росіянам взагалі не належать.

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      Аксьонов же фактично зпалив своїх кураторів, зайвий раз привернувши увагу до порушень законів окупантами, то ж за це йому може влетіти.

      По-перше, якщо українські дипломати зачепляться за озвучене посібником Москви, офіційний Києв може роздути чималий скандал лише через наміри терористів на "офіційну" торгівлю українськими ресурсами. По-друге, можна апелювати ще й до залучення до схеми Криму, який всією міжнародною спільнотою визнано українським.

      Зайві розмови та засудження росіянам зараз зовсім не потрібні, бо й без того ситуація на геополітичному становищі напружена до найвищого рівня.

      Втім, може бути, що своїми заявами Аксьонов лише протягнув руку допомоги Пушиліну та Пасечніку, адже їм навіть немає з чого казати про якісь перемоги "республік". А без пропаганди та популізму на окупованих територіях починається взагалі безконтрольна паніка.

      У тієї ж видобувній галузі що у "ДНР", що у "ЛНР" коїться щось страшне: гірники не отримують ніяких зарплат, Росія майже не купує видане на-гора вугілля, але без проблем забирає його безоплатно. Рівень життя у квазіутвореннях при цьому постійно падає, то ж гарно розписані пропагандистами розмови про "досягнення торгівельних домовленостей, які обіцяють бюджету "ДНР" мільярдні прибутки" мають хоч якось знизити тиск на Пушиліна. В такий спосіб цим може скористатися і ватажок "ЛНР".

      Тим паче, що чергові заяви про наміри захопити весь Донбас взагалі не приводять ні до чого, окрім викликання люті в людей. Про військові плани мешканці захоплених міст чують вже п'ятий рік поспіль, але всі вже давно усвідомили, що ніякої можливості розширити власні території у квазіреспублік немає. Та й навіть якби були, краще жити від появи кількох десятків тисяч людей, яких потрібно буде забезпечувати, нікому не стане.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Публікації Вугільна промисловість Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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