Росія інтегрувала "ДНР" та "ЛНР" у власні міністерства

Не дивлячись на те, що Москва офіційно не визнає існування квазіутворень, владні інститути РФ тісно інтегрувалися у численні "державні" структури псевдореспублік.

Нещодавно із подивом почув від одного мешканця Києва думку про те, що війну на Донбасі почали лише російські військові керівники. Мовляв, Путін віддав наказ, захопив "ДНР" та "ЛНР", після чого місцеві терористи почали керувати внутрішніми економічними процесами під наглядом Суркова.

І це, знаєте, смішно, адже сама вертикаль влади у "ДНР" та "ЛНР" вибудована таким чином, що керують нею суто ззовні.

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При цьому економічна модель навіть неіснуючих "країн" досить складна через свій прямий зв'язок із Росією.

Верхівку терористичних угрупувань контролюють російські куратори від силового блоку та від Кремля, а також ставленики Путіна з України з числа його родичів. Але ж без втручання російських міністерств існування "ДНР" та "ЛНР" у наявному вигляді не було б можливим. Мінфін через своїх ставлеників на Донбасі розраховує "бюджети", міністерство освіти готує пропагандистські програми для дитячих садків, шкіл та віджатих університетів. Можна сказати, що "ДНР" та "ЛНР" пережили повноцінну інтеграцію у російський простір, адже фактично нічого на території "республік" без узгодження від чиновників країни-терориста не відбувається.

Мінкульт організовує гастролі давно забутих у самій Росії артистів, аби ті створювали для мешканців "ДеНееРії" та "еЛеНеРії" надію на те, що їх не забули. Більше того, всілякі Чичерини асоціюються у жителів захопленої частини Донбасу із топовими культурними діячами, то ж через численні концерти вони відчувають, що Росія їх не покинула, а Путін обов'язково врятує їх, тільки от спочатку визнає, як це зробило все російське суспільство.

Всі ці гастролі взагалі б не були можливими, аби не робота російських чиновників, адже всі "офіційні" прикордонні пункти жорстко контролюються ФСБ, то ж потрапити громадянину Росії, поїздка якого не санкціонована, майже не можливо.

Керують з Москви й "міністерством енергетики", через структуру "Внешторгсервис", яка займається здебільшого вивезенням українського вугілля, а паралельно ще й розкраданням заводів та інших підприємств Донбасу.

Причетні до терористичної діяльності й у мінзв'язку. Нещодавно, наприклад, остаточно перекинули "ДНР" та "ЛНР" на російські сервери, то ж тепер інтернет у квазіутворення постачають росіяни. Вони ж його і повністю контролюють.

Фактично всі існуючі "інститути" влади на окупованих територіях керуються російськими профільними відомствами. І ніяких "міністерств" у ОРДЛО немає, є лише філії російських.

То ж увесь склад Кабміну РФ, як і всі депутати Держдуми, разом із Путіним та його кодлом, мають постати перед міжнародними судами через те, що вони зробили на Донбасі. Руки кожного російського чиновника топового рівня у крові по лікті.

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