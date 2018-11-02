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      Активи Пінчука потрапили до списку санкцій Кремля через розбіжності з Порошенком, – Коломойський

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      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / unian.net

      Введення Російською Федерацією санкцій проти ряду українських громадян і юридичних осіб узгоджувалося з українською стороною.

      Так вважає бізнесмен, екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський, передає УНІАН.

      На його думку, це пояснює входження до списку санкцій РФ активів бізнесмена Віктора Пінчука.

      "У список потрапив особисто Віктор Пінчук і багато його активів  медійна компанія StarLightMedia, не найбільший банк "Кредит-Дніпро" та інші. На мій погляд, це викликано тим, що відносини Порошенка і Пінчука зіпсувалися, про що говорять регулярні наїзди на адресу останнього з боку Банкової та Інститутської", зазначив Коломойський в коментарі УНІАН.

      Як повідомлялось, вчора, 1 листопада, Росія ввела санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України. У відповідній постанові уряду РФ говориться, що вони спрямовані "на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин". При цьому уряд РФ залишає за собою право відміни введених спеціальних економічних заходів в разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених відносно російських громадян і юридичних осіб.

      Теги: Новини політики Україна – Росія Петро Порошенко Віктор Пінчук
      Джерело: 24 Канал
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