Активи Пінчука потрапили до списку санкцій Кремля через розбіжності з Порошенком, – Коломойський

Введення Російською Федерацією санкцій проти ряду українських громадян і юридичних осіб узгоджувалося з українською стороною.

Так вважає бізнесмен, екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський, передає УНІАН.

На його думку, це пояснює входження до списку санкцій РФ активів бізнесмена Віктора Пінчука.

"У список потрапив особисто Віктор Пінчук і багато його активів – медійна компанія StarLightMedia, не найбільший банк "Кредит-Дніпро" та інші. На мій погляд, це викликано тим, що відносини Порошенка і Пінчука зіпсувалися, про що говорять регулярні наїзди на адресу останнього з боку Банкової та Інститутської", – зазначив Коломойський в коментарі УНІАН.

Як повідомлялось, вчора, 1 листопада, Росія ввела санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України. У відповідній постанові уряду РФ говориться, що вони спрямовані "на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин". При цьому уряд РФ залишає за собою право відміни введених спеціальних економічних заходів в разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених відносно російських громадян і юридичних осіб.