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      Активы Пинчука попали в список санкций Кремля из-за разногласий с Порошенко, – Коломойский

      64 Читати новину українською
      Игорт Коломойский
      Игорт Коломойский / unian.net

      Введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной.

      Так считает бизнесмен, экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский, передает УНИАН.

      По его мнению, это объясняет вхождение в список санкций РФ активов бизнесмена Виктора Пинчука.

      "В список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы – медийная компания StarLightMedia, не самый большой банк "Кредит-Днепр" и др. На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской", – отметил Коломойский в комментарии УНИАН.

      Как сообщалось, вчера, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что они направлены "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Петр Порошенко Виктор Пинчук
      Источник: 24 Канал
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