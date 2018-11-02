Активы Пинчука попали в список санкций Кремля из-за разногласий с Порошенко, – Коломойский

Введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной.

Так считает бизнесмен, экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский, передает УНИАН.

По его мнению, это объясняет вхождение в список санкций РФ активов бизнесмена Виктора Пинчука.

"В список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы – медийная компания StarLightMedia, не самый большой банк "Кредит-Днепр" и др. На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской", – отметил Коломойский в комментарии УНИАН.

Как сообщалось, вчера, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что они направлены "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.