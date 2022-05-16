Активісти Greenpeace не пропустили танкер з російським паливом у британський порт

Танкер з російським паливом під прапором Греції намагався зайти у південний порт Великої Британії. Активісти Greenpeace заблокували термінал, через який судно мало вивантажити пальне.

Зазначається, що британський уряд засудив дії активістів, а місцева поліція їх арештувала. Річ у тім, що Велика Британія та ЄС заборонили вхід до їхніх портів винятково російських суден, а ось іноземні танкери з російським паливом все ще мають право пришвартовуватися.

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Позиція Greenpeace

На сайті природоохоронної організації розповіли, що 12 їхніх активістів у порту Ессекса зупинили танкер, що намагався відвантажити 33 тисячі тонн російського палива. У Greenpeace підкреслили, що вартість вантажу оцінюють у близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ці гроші підуть прямісінько Путіну на фінансування його вторгнення в Україну. Оминувши охорону, 12 небайдужих активістів Greenpeace потрапили на пристань на річці Темза ввечері 15 травня. Вони запобігли розвантаженню танкера "Андромеда",

– йдеться у повідомленні Greenpeace.

Активісти заблокували пристань, куди мав прибути танкер, й не дали судну пришвартуватись. Вони розгорнули банери з написом "Нафта – паливо для війни". Танкеру нічого не залишалось, як розвернутись та закріпитись на якорі біля узбережжя міста Марґейт.

"Всі активісти наразі затримані, але завдяки їм це судно, повне путінської нафти, сьогодні (16 травня – ред. 24 канал) все ще не буде пришвартовуватися", – заявили у Greenpeace.

Уряд (Великої Британії – ред. 24 канал) відтермінував заборону на імпорт російської нафти до кінця року попри потужну громадську підтримку впровадити її негайно,

– підкреслили в організації.

Реакція поліції

Поліція Ессекса відзвітувала, що пристань наразі розблокована. За словами офіційного представника правоохоронців, загалом ними було затримано 15 людей.

Поліція не перешкоджає протестним рухам, однак ми повинні втручатись там, де є ризик для життя людей чи підозра у порушенні законів,

– прокоментували ситуацію поліцейські.

Зазначається, що протягом останніх тижнів низка суден, які перевозили російські вантажі, через протести активістів були змушені змінити свій курс – не лише ті, що прямували у Велику Британію, але й у країни ЄС.

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