Мітинг за права ЛГБТ до Міжнародного дня камінг-ауту відбувся у Києві 11 жовтня. Активісти вийшли до ТРЦ "Гулівер", через трансляцію веселкового прапора на якому напередодні розгорівся скандал.

На ТРЦ "Гулівер" у Києві транслювали прайд-прапор, але припинили начебто після погроз праворадикалів. У відповідь на це під будівлю вийшли ЛГБТ-активісти, пише BigKyiv.

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У KyivPride акцію 11 жовтня анонсували як мирну реакцію на дії тих, хто "прагне нашого мовчання та невидимості". Участь у заході взяли приблизно 100 людей, вони тримали райдужну символіку та плакати.

Відстоювати так звані "традиційні цінності" під ТРЦ "Гулівер" прийшли й активісти "Нацкорпусу" та "Традиції й порядку". У відповідь на гасла ЛГБТ вони скандували свої.

Сторони розділяв кордон із нацгвардійців. Однак без ексцесів не обійшлося – активісти ЛГБТ скаржилися, що їм під ноги кинули кілька світлошумових гранат.

Що відбувалося під ТРЦ "Гулівер" 11 жовтня: фото BigKyiv та KyivPride

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