Під Верховним Судом люди зібралися на пікет з вимогою перенести розгляд справи Сергія Стерненка з Одеси в Київ. Активіста підозрюють у навмисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Активісти вийшли 1 вересня на пікет під Верховний Суд України щодо справи Стернека повідомляє 24 канал.

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Адвокати Стерненка після нападу на нього 31 серпня в Одесі подали нове клопотання до Верховного Суду щодо повернення розгляду справи у Київ.

Наразі засідання проходять у Приморському суді Одеси.

Верховний Суд раніше вже відмовив у перенесенні в інше місто розгляду справи. Там зазначили, що таке можливе лише тоді, коли одеський суд не зможе з певних причин розглянути справу.

Пікет під Верховним Судом щодо перенесення у Київ справи Стерненка / Фото 24 каналу (Андрій Костюк)

За що судять Стерненка

Пізно ввечері 24 травня 2020 року стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" Стерненка і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт.

Через це поліція надала охорону нападникам, а не самому активісту. Водночас Стерненку висунули підозру в умисному вбивстві.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Це було 15 червня, а вже наступного дня – 16 червня – суд змінив адресу запобіжного заходу з військової частини в Одесі на Київ.

Київський апеляційний суд 3 липня розглянув апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку. Суд залишив у силі попереднє рішення про 2 місяці цілодобового домашнього арешту.

На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.

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