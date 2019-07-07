Активісти звернулися до Могеріні через Сенцова: що вимагають

Учасники глобальної акції #SaveOlegSentsov підготували звернення до представниці Євросоюзу Федеріки Могеріні. У ньому правозахисники закликають до реальних дій для вирішення проблем незаконно утримуваних в Росії українців.

Звернення підготували до початку саміту Україна-ЄС та дня народження політв'язня Олега Сенцова, повідомила голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

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Вкотре звертаємося до ЄС із тим, щоб вони зробили ряд важливих кроків – призначили представника по окупованим українським територіям Криму та Донбасу, започаткували постійний моніторинг судових засідань над політв'язнями, відправили незалежні місії лікарів, ухвалили європейський аналог акту Магнітського тощо,

– написала Матвійчук.

У зверненні правозахисники висунули такий перелік вимог до Євросоюзу:

Призначити спеціального представника Європейського Союзу з питань окупованих українських територій Криму та Донбасу;

Криму та Донбасу; Вимагати від Росії безперешкодного доступу до окупованих українських територій Криму та Донбасу для міжнародних міжурядових організацій;

Криму та Донбасу для міжнародних міжурядових організацій; Започаткувати постійний моніторинг судових процесів над жертвами політичних переслідувань у Росії та окупованому Криму, а також продовжувати практику участі дипломатів держав-членів Європейського Союзу в судових засіданнях;

у Росії та окупованому Криму, а також продовжувати практику участі дипломатів держав-членів Європейського Союзу в судових засіданнях; Вимагати від РФ припинення політичних переслідувань та негайного звільнення Олега Сенцова й усіх громадян України , ув’язнених за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму, військовополонених та цивільних заручників на окупованому Донбасі, а також 24 українських військовополонених моряків;

, ув’язнених за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму, військовополонених та цивільних заручників на окупованому Донбасі, а також 24 українських військовополонених моряків; Підтримати процес ухвалення європейського законодавства аналогічного закону Магнітського, а також прийняти національні закони, що запроваджують персональні санкції проти людей.

Під зверненням уже підписались декілька десятків громдаських організацій. Звернення відкрите для підписання громадськими організаціями і доступне за посиланням.

Що відомо про ув'язнення Олега Сенцова?10 травня 2014 російські силовики у Сімферополі затримали режисера Олега Сенцова разом з 3 іншими українцями. Затриманим інкримінували підготовку теракту в окупованому Криму. Згодом Сенцова перевезли до московського СІЗО "Лефортово".



3 серпня 2015 року міжнародний правозахисний центр "Меморіал" визнав українця політичним в'язнем. Через 3 тижні, 25 серпня того ж року, бранця засудили до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.



Справа Олега Сенцова набула широкого розголосу, а сотні громадських активістів, правозахисників та діячів культури з усього світу виступили з підтрикою бранця Кремля.