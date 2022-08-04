Активізувалася ворожа авіація, ЗСУ вдарили по двох опорних окупантах: бої на Півдні 3 серпня
4 серпня 2022 , 01:38Читать новость на русском
У південних областях України протягом доби 3 серпня зафіксували значну активізацію авіації ворога. Також там завдавали удари наші Повітряні сили ЗСУ.
Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь". Там доповіли про ситуацію на своєму напрямку протягом доби.
Активізувалася ворожа авіація. Двічі парами літаків штурмової авіації Су-25 атаковано населені пункти Бериславського району. Гелікоптерними парами ворог п’ять разів атакував наші позиції. Втрат немає,
– розповіли в ОК "Південь".
Детальніше про ситуацію на Півдні 3 серпня: дивіться відео