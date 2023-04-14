Подальші ракетні обстріли можливі за кількох умов. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Подейкують, що Росія може відновити ракетні обстріли України перед новим опалювальним сезоном восени.

Від чого залежатимуть російські осбтріли

Мусієнко зауважив, що питання можливостей росіян щодо ракетних обстрілів полягатиме у тому, чи буде їхній ракетний потенціал перевищувати можливості української протиповітряної оборони, зокрема завдяки постачанню засобів ППО від наших союзників.

Зараз розрахунок такий, що ми посилюємо нашу протиповітряну оборону більше і швидше, ніж ворог відновлює свій ракетний потенціал,

– підкреслив експерт.

Точніше можна буде сказати, коли з'явиться більше інформації щодо спроможності росіян з виробництва ракет, чи збільшаться вони. Зараз цифри говорять про можливість росіян виробляти 40 – 50 ракет на місяць, з тим, що вони виробляли Х-101 і "Калібр".

Нині допускають можливості військової допомоги від Китаю, якщо це підтвердиться, може збільшитись кількість російських ракет. Трохи згодом можна буде зробити розрахунки, на що росіяни націлені восени, резюмував Мусієнко.

Мусієнко сказав, від чого залежать ракетні обстріли росіян: дивитись відео

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