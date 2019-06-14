Актора зі "Сватів" Добронравова виключили з чорного списку Мінкульту

Міністерство культури України виключило з переліку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці російського актора Федора Добронравова, який відомий роллю в українському серіалі "Свати".

Мінкульт 14 червня оприлюднив оновлений "чорний список" у якому більше немає прізвища Федора Добронравова.

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Зауважимо, Міністерство культури складає перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, на підставі звернень РНБО, СБУ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Зараз у список внесені 147 осіб.

Хто такий Федір Добронравов? 57-річний радянський і російський актор театру та кіно. Народний артист Росії. У квітні 2014 року дав інтерв'ю, де схвально відгукнувся про анексію Криму Росією. Відомий за роллю у фільмах та серіалах "Свати", "Мами", "Кадети", "Про що говорять чоловіки" тощо.

Що відомо про заборону в'їзду в Україну Добронравову?

22 листопада 2017 року стало відомо, що СБУ заборонила в’їзд в Україну Добронравову. Заборона повинна була діяти 3 роки. У спецслцужбі своє рішення пояснили тим, що російський актор неодноразово дозволяв собі антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму.

Наступного дня один із творців серіалу "Свати" Зеленський висловив обурення можливою забороною серіалу та наголосив, що така ініціатива точно не допоможе економіці України.

28 листопада Міністерство культури України внесло Добронравова у "чорний список" осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Того ж дня в Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати".

А 10 січня 2019 року "1+1" подав до суду на Мінкульт через заборону "Сватів". Вже наприкінці березня 2019 року Окружний адмінсуд Києва вирішив, що заборона СБУ на в'їзд в Україну Добронравову – протиправна і скасував її. А ще суд скасував заборону на трансляцію серіалу "Свати". Такі рішення суд ухвалив після позовів "Телерадіокомпанії студія 1+1" та ТОВ "Кіноквартал".