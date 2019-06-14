11:38
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, 13 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP

      Актора зі "Сватів" Добронравова виключили з чорного списку Мінкульту

      719 Читать новость на русском
      Мінкульт виключив Добронравова з чорного списку
      Мінкульт виключив Добронравова з чорного списку / Скрін з відео

      Міністерство культури України виключило з переліку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці російського актора Федора Добронравова, який відомий роллю в українському серіалі "Свати".

      Мінкульт 14 червня оприлюднив оновлений "чорний список" у якому більше немає прізвища Федора Добронравова.

      Читайте також: Чорний список СБУ: кого та за що не пускають в Україну

      Зауважимо, Міністерство культури складає перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, на підставі звернень РНБО, СБУ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Зараз у список внесені 147 осіб.

      Хто такий Федір Добронравов? 57-річний радянський і російський актор театру та кіно. Народний артист Росії. У квітні 2014 року дав інтерв'ю, де схвально відгукнувся про анексію Криму Росією. Відомий за роллю у фільмах та серіалах "Свати", "Мами", "Кадети", "Про що говорять чоловіки" тощо.

      Що відомо про заборону в'їзду в Україну Добронравову? 

      22 листопада 2017 року стало відомо, що СБУ заборонила в’їзд в Україну Добронравову. Заборона повинна була діяти 3 роки. У спецслцужбі своє рішення пояснили тим, що російський актор неодноразово дозволяв собі антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму.

      Наступного дня один із творців серіалу "Свати" Зеленський висловив обурення можливою забороною серіалу та наголосив, що така ініціатива точно не допоможе економіці України.

      28 листопада Міністерство культури України внесло Добронравова у "чорний список" осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Того ж дня в Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати".

      А 10 січня 2019 року "1+1" подав до суду на Мінкульт через заборону "Сватів". Вже наприкінці березня 2019 року Окружний адмінсуд Києва вирішив, що заборона СБУ на в'їзд в Україну Добронравову – протиправна і скасував її. А ще суд скасував заборону на трансляцію серіалу "Свати". Такі рішення суд ухвалив після позовів "Телерадіокомпанії студія 1+1" та ТОВ "Кіноквартал".

      blog_ava
      Про що свідчить загострення з боку Росії на Донбасі: заява Муженка
      сьогодні
      6356
      Теги: Новини України Новини політики Новини культури Міністерство культури України Україна – Росія Новини Росії Новини LifeStyle Скандал зі "Сватами"
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      сьогодні , 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      Михайло Гема 2251
      День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
      сьогодні , 09:42 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
      Ірина Полицька 3022
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Як в Україні: терористи анонсували покращення у "ДНР" та "ЛНР"
      сьогодні , 08:40 Як в Україні: терористи анонсували покращення у "ДНР" та "ЛНР"
      Олексій Чибісов 1858
      Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      13 червня , 20:00 Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      Яніна Ткачук 2500
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук