Акція під ОПУ: в РНБО вимагають "добити російську агентуру"

У п'ятницю, 19 лютого, представники патріотичних політичних сил та громадських організацій провели акцію під Офісом президента України, де відбувається засідання РНБО.

Своєю вимогою активісти назвали нанести три удари по російській агентурі в Україні:

1. Інформаційний. Активісти вимагають завершити ліквідацію проросійських пропагандистських ресурсів в Україні, серед яких вони назвали зокрема телеканал "НАШ", сайти "Вєсті" та "Страна".

2. Кадровий. Активісти вимагають розслідувати діяльність "російської агентури, яка пробралася у найвищі ешелони влади". Зокрема Андрія Портнова, який за розслідуваннями ресурсу "Миротворець" виконував і виконує завдання російських спецслужб під псевдонімом "Казбек", та його оточення, які "забезпечують вплив на органи слідства та судову систему в інтересах іноземних агентів".

3. Фінансовий. Активісти вимагають обрізати схеми фінансування діяльності колаборантів та спонсорів сепаратизму в Україні. За їх словами, влада має взяти в управління держави ринок "Столичний", який "не платить податків, а збирає чорну касу, що йде на фінансування кримінального угрупування Юрія Іванющенка та Армена Горлівського", а також інші активи, які пов‘язують з цими людьми.

Також учасники акції передали на ім‘я Президента України, Голови СБУ та Секретаря РНБО лист з переліком фізичних та юридичних осіб, які, за їх інформацією, причетні до фінансування тероризму і щодо яких вимагають застосувати санкції.

В акції приймали участь представники Правого сектору, ВО "Свобода", Національного корпусу, "Традиція і порядок", С14, "Суспільство майбутнього", "Національний спротив", УНА-УНСО, ВО "Тризуб" ім. С.Бандери та "Невідомий патріот".