У центрі Києва на Майдані Незалежності 11 жовтня небайдужі жителі та гості столиці провели акцію солідарності на підтримку білоруських політв’язнів. Таким заходом учасники хочуть "привернути увагу міжнародної спільноти до тієї дикості, яка зараз відбувається в Білорусі".

Акція в Києві на підтримку політв’язнів Білорусі: що відомо

Участь у заході взяли кілька десятків людей. Вони на Майдан прийшли з національними білоруськими біло-червоними прапорами та речами з тематичною символікою. Про це повідомляє 24 канал.

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Також люди тримали в руках плакати з написами "Свободу політв'язням!", "Свободу Статкевічу (екскандидат у президенти та засновник Білоруського об’єднання військових – 24 канал)", "Живе Білорусь", "Руки геть від Білорусі".

У Києві підтримали білоруських політв'язнів (Фото видань "Букви", "Цензор.НЕТ")

Крім того, учасники акції скандували "Свободу політв'язням", "Верим, можам, пераможам!", "Живе Білорусь" і "Слава Україні".

У підсумку мітингувальник утворили "живий ланцюг" уздовж вулиці Хрещатик.

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Тут ще увечері 9 серпня розпочалися масштабні мітинги. Люди почали виходити на вулиці, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються.

Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються. ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання . В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.

У Білорусі офіційно підтвердили загибель п'ятьох осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців – більше.

З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. .

. 23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію. Після цього протести спалахнули з новою силою.

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