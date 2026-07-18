Третій день поспіль у Києві біля театру Франка триває мітинг з вимогою повернути Федорова

У суботу, 18 липня, люди знову вийшли на мітинг на площу біля театру Івана Франка у Києві. Вони вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а діючого головкома Олександра Сирського відправити у відставку.

Попри те, що сьогодні – вихідний, а погода доволі спекотна, чимало людей вийшли на вулицю з плакатами, аби висловити незадоволення кадровими змінами в уряді.

Як люди мітингують у Києві на підтримку Федорова?

Станом на 13:00 людей на площі театру Франка було небагато. Очікується, що ближче до вечора їх стане більше. Нагадаємо, що організатор протестів ветеран Дмитро Козянтинський закликав киян вийти на мітинг о 20:00.

Зауважимо, що протест проходить навпроти Офісу президента. Люди скандують: "Слуга народу, вийди до народу", "Сирський – геть", "Стоїмо і будемо стояти".

Вже в обід біля театру Франка почав збиратися натовп: дивіться відео

Протест проти звільнення Федорова триває: дивіться відео

Мітинг за відставку Сирського набирає обертів: дивіться відео

Спека не заважає людям вимагати кадрових змін у військовому керівництві країни: дивіться відео

Банери вже чекають на мітингувальників увечері: дивіться відео

Нагадаємо, що масштабні мітинги на підтримку Михайла Федорова проходять у різних містах України вже третій день поспіль.

Українці виступають проти рішення президента Зеленського відправити Федорова у відставку з посади міністра оборони.

З'ясувалося, що президент пішов на такий крок через серйозний конфлікт, який виник між Сирським і Федоровим.

За словами ексміністра оборони, головнокомандувач поставив президенту ультиматум щодо його усунення.

Тому, окрім вимоги повернути Федорова до Міноборони, люди також закликають президента відправити у відставку Сирського. На підтримку цієї вимоги виступають чимало ветеранів і чинних військовослужбовців.

За даними Financial Times, Зеленський почав шукати Сирському заміну. Цими вихідними, 18 – 19 липня, він проведе співбесіди із можливими кандидатами на посаду Головкома.