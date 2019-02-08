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      Акцію проти Зеленського у Львові організовує "господар" "Свободи" на замовлення Банкової, – ЗМІ

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      Ігор Кривецький
      Ігор Кривецький

      Акцію протесту проти "клоунів" у президентській кампанії, яка має відбутися у п’ятницю у Львові, організовує відомий у регіоні бізнесмен та екс-народний депутат від ВО "Свобода" Ігор Кривецький за дорученням з Адміністрації Президента.

      Про це повідомляє львівське видання "Форпост". Цю інформацію з джерел у правоохоронних органах опосередковано підтверджує й те, що анонс загаданої акції з’явився на сайті "Депо". Він входить до видавничого дому, власником якого є народний депутат з БПП Вадим Денисенко.

      Щоб дискредитувати Володимира Зеленського, який наразі є лідером президентського рейтингу, для участі в акції залучають учасників АТО.

      Ігоря Кривецького ЗМІ називають "господарем" "Свободи". Також журналісти з’ясували, що його готельний комплекс у селі Стрілки збільшив свою площу за рахунок ділянок учасників АТО.

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      Теги: Новини політики ВО "Свобода" Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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