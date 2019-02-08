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      Акцию против Зеленского во Львове организовывает "хозяин" "Свободы" на заказ Банковой, – СМИ

      93 Читати новину українською
      Игорь Кривецкий
      Игорь Кривецкий

      Акцию протеста против "клоунов" в президентской кампании, которая должна состояться в пятницу во Львове, организует известный в регионе бизнесмен и экс-народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Кривецкий по поручению Администрации Президента.

      Об этом сообщает львовское издание "Форпост". Эту информацию из источников в правоохранительных органах косвенно подтверждает и то, что анонс упомянутой акции появился на сайте "Депо". Он входит в издательский дом, владельцем которого является народный депутат из БПП Вадим Денисенко.

      Чтобы дискредитировать Владимира Зеленского, который сейчас является лидером президентского рейтинга, для участия в акции привлекают участников АТО.

      Игоря Кривецкого СМИ называют "хозяином" "Свободы". Также журналисты выяснили, что его гостиничный комплекс в селе Стрелки увеличил свою площадь за счет участков участников АТО.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский ВО "Свобода"
      Источник: 24 Канал
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