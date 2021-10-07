Акциз на IQOS в Україні: Гетманцев розповів, що буде після вмовлянь бізнесу

З 1 січня 2021-го акцизну ставку на тютюнові вироби для електричного нагрівання в Україні повністю зрівняли з сигаретною. Бізнес закликав владу не підвищувати податок на ТВЕНи протягом наступних років.

За словами підприємців, такий крок призведе до росту контрабанди та втрати іноземних інвесторів. На smart-вечірці "Слуг народу" у Трускавці 24 канал дізнавався у голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, чи дослухається влада до вмовлянь бізнесу.

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Як підвищувався акциз на IQOS У січні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон №466. Згідно з ним, акцизи на IQOS збільшилися на 320%. У Податковому комітеті ВРУ заявили, що зробили це, щоб "зрівняти сигарети з фільтрами". Згодом бізнес лобіював підняття акцизу на 250%, а не на 320%, як передбачав законопроєкт, а різницю хотів розстрочити. У лютому 2021-го голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував знизити на 30% акциз на IQOS і Glo. Однак потім від цієї ідеї у ВРУ відмовилися.

"Здоров'ю шкодить все, крім кисню"

Данило Гетманцев, голова Податкового комітету Верховної Ради України, планує дискутувати з представниками бізнесу та колегами з парламенту щодо акцизів на ТВЕНи. Однак він наголошує: "Я не приймаю будь-яку аргументацію галузі стосовно того, що ТВЕНи є менш шкідливим продуктом для споживання".

На його думку, "здоров'ю шкодить все, крім кисню".

Чому акцизи на цигарки з фільтром повинні підвищуватися, а на ТВЕНи – ні? Я абсолютної логіки не бачу. Однак ми ще будемо дискутувати з бізнесом,

– сказав Гетманцев.

Гетманцев заявив, що здоров'ю шкодить все, крім кисню / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Важливо Податки на IQOS: у Philip Morris розкрили наслідки збільшення акцизу в Україні

Що каже бізнес

Раніше гендиректор Philip Morris Ukraine Костас Салварас у коментарі 24 каналу зазначив, що внаслідок збільшення акцизу вартість товарів компанії зросла "в середньому на 10 гривень". Довго дотримуватися поміркованої цінової політики за такого рівня акцизів на ТВЕНи не вдасться, запевнив він.

Зверніть увагу: згідно з чинним Податковим кодексом, щороку (до 2025-го)

Салварас вважає, що щорічне підвищення акцизу призведе до росту нелегальної торгівлі та втрати іноземних інвесторів. Він закликав звернути увагу на податкову політику Японії.

Податки на тютюнові вироби для електричного нагрівання та звичайні сигарети відрізняються. На ТВЕНи податки доволі низькі й це мотивує міжнародні компанії інвестувати у цю категорію,

– пояснив гендиректор Philip Morris Ukraine.

Дані надані Philip Morris Ukraine / Інфографіка 24 каналу

Водночас Гетманцев закликав Японію брати приклад з України.

Якщо ми задамося ціллю знайти якийсь досвід в іншій країні, у якій підтверджується наша теза, то ми його знайдемо,

– зазначив голова Податкового комітету ВРУ.

За його словами, збільшення акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання вже дозволило залучити до бюджету 5,2 мільярда гривень за перше півріччя 2021-го. "Це дуже класні цифри", – резюмував Гетманцев.

Гетманцев готовий до дискусій із бізнесом / Фото Pixabay