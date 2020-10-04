Нобелівська лауреатка з літератури та членкиня Координаційної ради Світлана Алексієвич перебуває на лікуванні у Німеччині. Проте письменниця побоюється, що до Білорусі їй повернутись не дозволять.

Алексієвич не вважає свою поїздку еміграцією

Сама Алексієвич не розцінює свою поїздку до Європи як еміграцію. Про це вона повідомила під час пресконференції фестивалю Taormina Book, інформує Інтерфакс-Україна.

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У Німеччині письменниця відвідувала низку лікарів.

Багато хто вважає вдома, що мене вже не пустять. У нас таке буває. Але я все-таки спробую жити вдома,

– сказала Алексієвич.

Письменниця нагадала, що більшість членів президії опозиційної Координаційної ради або перебувають під арештом, або були вимушені емігрувати. Тому її затримання було лише питанням часу. Спочатку її врятував "нобелівський статус".

Це абсолютно божевільний стан, коли ти розумієш, що тебе можуть заарештувати. Ніхто з нас ще недавно не міг би в це повірити,

– зауважила Алексієвич.

Письменниця закликала міжнародну спільноту ввести жорсткіші санкції проти білоруських високопосадовців, причетних до фальсифікацій та застосування насилля проти мирних демонстрантів.

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