Вже понад 2 місяці поспіль білоруси виходять на масові протести проти режиму Лукашенка. Так вони висловлють свою незгоду з результатами президентських виборів, що відбулися у країні 9 серпня. Станом на 4 жовтня протестувальників поменшало. Попри це до Мінська знову стягують військову техніку та силовиків.

Про те, що відбулося протягом 57-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Протести в Білорусі 4 жовтня:

До Мінська стягнули військову техніку

У центрі столиці, де, зазвичай, відбувались протести, зафіксували колони автозаків та військову техніку. Зокрема, машини помітили на парковках біля Палацу спорту, готелю "Ювілейний", а також в інших частинах міста. Неподалік стояли й силовики. ОМОНівців побачили біля проспекту Незалежності та Палацу республіки. Біля стели спорудили огородження з колючого дроту.

За інформацією жителів Мінська, входи та виходи від площі Перемоги до площі Незалежності перекрили. Там чатували силовики. Крім того, у Мінську закрили кілька станцій метро, також не працюють деякі торгові центри.

Дивіться відео, як у Мінську їде військова техніка:

Колючий дріт та силовики біля стели:

Військові у Мінську, відео:

Протестувальників поменшало

Скупчень людей біля торгівельних центрів, як було минулих вихідних, немає. Наразі біля стели білоруси теж не збираються. Кілька десятків протестувальників вийшли до готелю "Ювілейний". Вони скандують "Жыве Беларусь".

Попри це, вже є перше затримання. Біля проспекту Незалежності силовики підійшли до жінки, щоб нібито перевірити документи. За словами очевидців, після цього її забрали в мікроавтобус.



Затримання жінки біля проспекту Незалежності / Фото TUT.by

У Білорусі майоріє національна символіка

Білоруси продовжують фарбувати країну у біло-червоно-білі кольори. Національні прапори розвішують на багатоповерхівках та навіть на стільникових вежах.

Також на площі Змін знову відновили стінопис із діджеями, що перші включили пісню "Перемен" під час політичних акцій.

Відновлений стінопис діджеїв, відео:



Національні прапори у Мінську / Фото TUT.by