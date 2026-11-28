Спецпідрозділ "Альфа" СБУ за тиждень верифікував ураження майже 5 тисяч російських військових. Водночас підрозділи угруповання Сил безпілотних систем другий день поспіль оновили добовий рекорд ураження особового складу противника.

Про це повідомляє СБУ та СБС.

Скільки окупантів ліквідували?

Бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ продовжують нарощувати результативність бойової роботи. За минулий тиждень спецпідрозділ верифікував ураження 4932 російських військових.

З них:

3314 окупантів – убито;

1618 – поранено.

У СБУ наголосили, що за такими результатами стоять професіоналізм, злагодженість і щоденна робота українських захисників.

Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем другий день поспіль встановили новий абсолютний рекорд ураження особового складу противника. Загалом за добу вони уразили 2446 цілей російської армії.

Серед уражених цілей:

852 одиниці особового складу, з них 283 окупанти ліквідовані;

94 точки вильоту дронів;

30 радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби;

130 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;

1 танк і 13 бойових броньованих машин;

4 гармати та гаубиці, 5 реактивних систем залпового вогню та 1 міномет;

29 складів;

669 укриттів і бліндажів;

373 російські безпілотники різних типів, зокрема "Шахеди" та "Гербери".

Від початку листопада, з 1 до 27 числа, підрозділи угруповання СБС уразили загалом 55 694 ворожі цілі. Серед них – 17 530 одиниць особового складу російської армії.

Нагадаємо, російська армія за добу втратила в Україні ще майже 3 тисячі військових. Також українські захисники знищили десятки одиниць бронетехніки, артилерійських систем та іншого озброєння противника.