Главою місії України при НАТО стала Альона Гетьманчук: що про неї відомо

Володимир Зеленський 13 червня своїм указом призначив Альону Гетьманчук главою місії України при НАТО. 24 Канал зібрав, що відомо про неї.

Зовсім скоро, наприкінці червня, відбудеться саміт НАТО в Нідерландах. У проєкті декларації саміту не згадується перспектива членства України в Альянсі. Але допомогу Україні продовжать.

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Хто така Альона Гетьманчук, яка очолила місію України при НАТО

Альона Гетьманчук – засновниця та директорка центру "Нова Європа" (ЦНЄ), позаштатна старша аналітикиня Євразійського Центру Atlantic Council (США).

На сайту центру "Нова Європа" сказано, що вона – досвідчена експертка з зовнішньої політики та керівниця медійних й громадських проєктів. У 2009 році стала співзасновницею Інституту світової політики, яким керувала протягом 8 років. З 2016 року Альона є членом Консультаційного комітету президентів України і Польщі. У 2017 році отримала державну нагороду від тодішнього президента України Петра Порошенка за внесок у процес євроінтеграції України.

Гетьманчук активно публікується у ЗМІ. Вона майже 15 років працювала міжнародним оглядачем та редактором.

Указ Президента. У критично важливий час для майбутнього України, для майбутнього самого НАТО та, звісно, для майбутнього України в НАТО. Усвідомлюю відповідальність. Дякую за довіру,

– написала вона у фейсбуці.

Гетьманчук додала, що згодом поділиться думками, а поки що повністю занурена в підготовку до саміту НАТО в Гаазі.

Про те, що Альона Гетьманчук отримає нову посаду, ішлося ще торік у грудні. Тоді було понад 30 кадрових змін. Зокрема, колишній в'язень Кремля, кримськотатарський політик, викладач, політолог та журналіст Наріман Джелял був призначений послом у Туреччину, Альона Гетьманчук – представницею України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН.

Пізніше в МЗС прокоментували масштабне оновлення дипкорпусу.

"Загалом це нормальна практика – заповнювати посольські посади політичними призначеннями, якщо люди здатні впоратися з цією роботою. Тому вважаємо, що цей підбір людей ефективний і будемо оцінювати за результатами", – сказав Георгій Тихий під час брифінгу.

Речник міністерства наголосив, що в Україні далеко не найвищий відсоток політичних призначень.