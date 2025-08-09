Перша особиста зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна з початку повномасштабного вторгнення в Україну пройде у п'ятницю, 15 серпня, в американському штаті Аляска.

Де розташований найбільший і найпівнічніший штат США на карті, і чи далеко він російського кордону, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Аляска готова прийняти "історичну зустріч" Трампа і Путіна, – губернатор штату

Де Аляска на карті?

Аляска є найбільшим за величиною штатом США, розташований на крайньому північному заході Північної Америки, до якого належать півострів Аляска, а також острови, зокрема Алеутські острови та архіпелаг Олександра, та інші.

Штати омивається водами Північного Льодовитого та Тихого океанів. Відомо, що Аляска межує з Канадою, а на заході омивається Беринговим морем та протокою, відокремлюючи її від російського півострова Чукотка.

Найменша відстань між Аляскою США та Росією проходить через Берингову протоку і становить всього 3,8 кілометра. Ця відстань вимірюється між двома островами: Великий Діомід, що належить США, та Малий Діомід Росії.

Де розташована Аляска: дивіться на карті

Нагадаємо, Аляска має велике історичне значення, оскільки вона була частиною Російської імперії. Основним інтересом росіян у цьому регіоні був промисел морських котиків та видр. Уже в 1867 році Росія продала Аляску США.