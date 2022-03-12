Америка та союзники душать Мордор
Джерело:фейсбук Віктора Тарана
США запровадили нові санкції проти Росії: заборонили поставку доларових банкнот у Росію – долар тепер навіть за 400 не знайдуть, ввели повні блокуючі санкції проти членів Держдуми та керівників російських банків, що потрапили під санкції.
Заборонили імпорт алкоголю, діамантів, ікри та морепродуктів з Мордору. Заборонили постачати в Мордор предмети розкоші – автомобілів, дорогого одягу та ювелірних виробів.
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Анонсував:
- Країни G7 домагатимуться, щоб Росія не змогла отримувати гроші у МВФ, Світовому банку та інших фінансових інституціях;
- США, ЄС та G7 скасують режим найбільшого сприяння у торгівлі з Росією;
- Америка отримає повноваження забороняти своїм резидентам інвестувати у будь-який сектор економіки Мордору;
- Хто не встиг вивести бізнес з Росії – по факту ризикує потрапити під санкції США. Отже, чекаємо на нових "бізнес-втікачів";
- США не воюватимуть з Росією в Україні – це загрожує третій світовій, але захищатимуть територію НАТО.
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Росію душать санкціями
Мордор заплатить серйозну ціну, якщо застосує хімічну зброю в Україні. Констатуємо – Америка та союзники продовжують душити Мордор санкціями. З кожним днем їхня економіка летить все швидше у прірву. За місяць від економіки нічого не лишиться… Велика чорна діра….
І тоді росіяни, можливо, щось почнуть розуміти. Хотіли вернутись в СРСР? Матимуть! Відчують весь жах тоталітарної імперії! І мені їх зовсім не шкода. Здохніть, тварі.
Воювати з Мордором прийдеться виключно Україні. Але (!) нам даватимуть найсучаснішу зброю та поставлятимуть розвідувальні дані. Це буде складно. Але честь у цій перемозі над Мордором належатиме виключно (!!!) Україні!
Слава Україні! Слава нашим ЗСУ і ТРО!
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