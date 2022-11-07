В окупантів почалася істерика через американський безпілотник над Чорним морем

В акваторії Чорного моря 7 листопада помітили американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. В окупантів у Криму вже почалася істерика через це.

Люди, які порушують кордони іншої держави й нападають на неї, обурюються, чого це американський безпілотник літає над Чорним морем, пише 24 канал.

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Безпілотник США не вперше патрулює простір над Україною

Згідно з сервісом Flightradar, 28 жовтня безпілотник також патрулював повітряний простір України. Він вилетів з авіабази в Сицилії і кілька годин кружляв на висоті 17 кілометрів над нейтральними водами Чорного моря. Це було за 100 кілометрів від окупованого Севастополя.

Нагадаємо, що вже 29 жовтня у бухті в Севастополі прогриміли вибухи. Тоді російське міноборони звинуватило Україну та Велику Британію у "теракті". Однак ми не можемо пов'язувати американський безпілотник з цими вибухами, адже RQ-4 Global Hawk стежив за ситуацією ще навіть до повномасштабного вторгнення Росії.

У квітні цього року безпілотник-розвідувальник вже потрапляв на радари. Тоді він також вилітав з Італії у напрямку України. Ймовірно, авіація дивилася, що відбувається з крейсером "Москва" після того, як Україна його потопила.

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Безпілотник Global Hawk призначений для розвідки та спостереження. Він може літати на висоті понад 30 годин, а також в будь-яку пору доби незалежно від погоди. Дрон отримує зображення великих ділянок землі з високою роздільною здатністю практично в режимі реального часу.