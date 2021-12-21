Первая часть, меньшая, включала, в основном, инвестиции в "физическую инфраструктуру" и прошла, с серьезной республиканской поддержкой осенью. Вторая часть больше по размеру: примерно треть – стимулирование зеленых технологий, остальное – поддержка, в той или иной форме, расходов на детей (ясли – сад – дополнительные выплаты – медицина), в основном небогатых (до 100 тысяч долларов в год дохода) семей.

Читайте У Путина нет сил, чтобы уничтожить Украину, в отместку он решил портить жизнь миллионам россиян

Последний шанс Байдена

Поскольку у демократов 50 голосов в Сенате из 100, если все республиканцы против, то голос каждого демократа – решающий. (При 50/50 "ничьи" разбивает вице-президент, демократ.) Манчин не станет голосовать – законопроект проваливается. Поскольку с большой вероятностью республиканцы возьмут Палату представителей в конце 2022 года, это последний шанс провести крупный закон в первый срок президентства Байдена.

Неудивительно, что демократы так расстроены и проклинают Манчина. Впрочем, надавить на него они никак не могут – в его штате, Западной Вирджинии, президент Трамп получил на 40% больше, чем Байден (не опечатка – не 40%, а +40%). Ну, то есть никаких политических проблем демократы создать ему не могут.

У Джона Кеннеди была маленькая книга "Портреты смелых" (Profiles in Courage) про сенаторов, которые в решающий момент голосовали против своей партии, губя свою собственную карьеру, но сохраняя верность принципам. Так вот это не тот случай – Манчин ничем особенно не рискует.

Не пропустите Дилемма Порошенко: сажать или не сажать

Условия сенатора

Манчин участвовал в переговорах по этому законопроекту в течение нескольких месяцев и постоянно говорил, что он в принципе его поддержит. Однако он выставлял условия, которые частично не были выполнены. Там довольно сложно (я дам ссылку с подробностями), но ключевая проблема выглядит так: Манчин требует, чтобы "стоимость законопроекта" подсчитывалась по другому.

Например, законопроект BBB включал 150 миллиардов безвозмездной помощи (в качестве налогового кредита – то есть только при условии работы) бедным семьям с детьми. На один год. Но план тех, кто вписывал этот "один год" в законопроект, очень прост – этот пункт очень популярен и, значит, Конгресс не сможет не продлить его через год, и так далее.

Правильно, говорит Манчин, но тогда, раз BBB покрывает 10 лет, нужно писать, что эта помощь стоит 1,5 триллиона, а не 150 миллиардов. И так же про другие программы.

И вот этот разрыв в позициях так и не был закрыт. Белый дом, вместе с радикально левыми демократами, говорил, что законопроект стоит 1,75 триллиона, а Манчин говорил – нет, вы просто занижаете его стоимость (и последствия для бюджетного дефицита) с помощью бухгалтерских трюков. "Левые" считали, что если просто давить на Манчина, выступая про его связи с угольной промышленностью (якобы из-за этого он против климатического пакета в BBB) или про его "обещание президенту", то он в конце концов пойдет на уступки. А он не пошел.

Вопрос о BBB пока не снят полностью, но Байдену и Ко придется пойти на очень серьезные уступки, чтобы провести его весной 2022 года.