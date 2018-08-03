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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

АМКР виступив проти прихованого підвищення залізничних тарифів

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АрселорМіттал Кривий Ріг
АрселорМіттал Кривий Ріг / rudana.com.ua

Найбільший український меткобінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" проти прихованого підвищення тарифів на перевезення вантажів "Укрзалізницею".

Про це заявив начальник відділу зовнішньої логістики підприємства Андрій Мороз в інтерв'ю корпоративному сайту.

Він нагадав, що в кінці липня "Укрзалізниця" збільшила нормативний термін доставки вантажів на 2 дні. "І по факту ми будемо змушені платити не на 54 грн більше в зв'язку з ростом тарифу з 546 до 600 грн, а ще додатково 1200 грн за кожне перевезення по Україні", - підкреслив менеджер.

"Ще одна тема з цього ж розряду. Зараз обговорюється вирівнювання класів вантажу. Фактично мова йде не стільки про вирівнювання, скільки про оплату порожнього пробігу вагонів з-під вантажів третього класу (в нашому випадку - концентрату). Дана оплата зростає на 90% (!). Деякі великі компанії вважають, що таке "вирівнювання" класів обійдеться всім вантажовідправникам України в 5,5 млрд грн в річному численні. "УЗ нарахувала 800 з гаком мільйонів до кінця року, якщо вони введуть цей показник. В перерахунку на рік це складе близько 3,9 млрд грн. Це вже серйозна історія", - сказав О.Мороз.

"Ми не готові погоджуватися з черговим прихованим підвищенням, і досить значним. "УЗ все ж необхідно враховувати думку учасників ринку, які виступають категорично проти подібних рішень. Як найбільший іноземний інвестор в Україні, компанія "АрселорМіттал" сподівається, що державні регулюючі органи приймуть зважене рішення з даного питання, з урахуванням думки підприємств однією з ключових галузей для економіки країни", - резюмував О.Мороз.

За інформацією голови Ради Федерації роботодавців України Дмитра Олійника, з 31 жовтня минулого року по 28 липня 2018 року реальне зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення досягло рекордних 40%.

Приховане зростання тарифу було обумовлене зміною процедури визначення плати за використання власних вагонів "Укрзалізниці", підвищенням ставок на використання власних вагонів держмонополіста, а також введенням так званого коефіцієнта "Тдод".

Теги: Укрзалізниця металургія Тарифи
Джерело: 24 Канал
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