АМКР виступив проти прихованого підвищення залізничних тарифів
Найбільший український меткобінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" проти прихованого підвищення тарифів на перевезення вантажів "Укрзалізницею".
Про це заявив начальник відділу зовнішньої логістики підприємства Андрій Мороз в інтерв'ю корпоративному сайту.
Він нагадав, що в кінці липня "Укрзалізниця" збільшила нормативний термін доставки вантажів на 2 дні. "І по факту ми будемо змушені платити не на 54 грн більше в зв'язку з ростом тарифу з 546 до 600 грн, а ще додатково 1200 грн за кожне перевезення по Україні", - підкреслив менеджер.
"Ще одна тема з цього ж розряду. Зараз обговорюється вирівнювання класів вантажу. Фактично мова йде не стільки про вирівнювання, скільки про оплату порожнього пробігу вагонів з-під вантажів третього класу (в нашому випадку - концентрату). Дана оплата зростає на 90% (!). Деякі великі компанії вважають, що таке "вирівнювання" класів обійдеться всім вантажовідправникам України в 5,5 млрд грн в річному численні. "УЗ нарахувала 800 з гаком мільйонів до кінця року, якщо вони введуть цей показник. В перерахунку на рік це складе близько 3,9 млрд грн. Це вже серйозна історія", - сказав О.Мороз.
"Ми не готові погоджуватися з черговим прихованим підвищенням, і досить значним. "УЗ все ж необхідно враховувати думку учасників ринку, які виступають категорично проти подібних рішень. Як найбільший іноземний інвестор в Україні, компанія "АрселорМіттал" сподівається, що державні регулюючі органи приймуть зважене рішення з даного питання, з урахуванням думки підприємств однією з ключових галузей для економіки країни", - резюмував О.Мороз.
За інформацією голови Ради Федерації роботодавців України Дмитра Олійника, з 31 жовтня минулого року по 28 липня 2018 року реальне зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення досягло рекордних 40%.
Приховане зростання тарифу було обумовлене зміною процедури визначення плати за використання власних вагонів "Укрзалізниці", підвищенням ставок на використання власних вагонів держмонополіста, а також введенням так званого коефіцієнта "Тдод".