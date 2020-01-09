Аморальный хайп: две версии авиакатастрофы в Иране без существенного фактажа

С каждым днем новых версий авиакатастрофы украинского лайнера авиакомпании МАУ в Иране становится всё больше и больше.

Причем, авторами некоторых из них становятся украинские, так называемые, эксперты, которые вместо помощи больше оказывают медвежью услугу. Хотя, в данном случае "медвежья услуга" несет куда более глубокий смысл, чем просто метафора.

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Что же, рассмотрим две наиболее интересные, на мой взгляд, версии, имевшие место вынырнуть в медийном пространстве за последние сутки.

Так, намедни, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса заметил, что могло иметь место, дословно с сохранением стилистики и орфографии: " Столкновение с дроном. Вероятнее всего, американским. Их там в небе было дофига сразу после ракетных ударов. Они небольшие, их сложно заметить."

Действительно, США пристально наблюдают за Ираном и это неопровержимый факт, а потому, подобная версия имеет право на жизнь. Но, есть в этой версии одно "НО" полностью отметающее ей.

Прежде всего, отмечу, что ПВО Ирана на Ближнем востоке считаются одними из наиболее боеспособных. Это, пускай и несколько устаревший, но достаточно обширный комплекс эшелонированного ПВО. А потому, представить себе, что в разгар имеющего место кризиса в глубине воздушного пространства Ирана, поблизости международного аэропорта, летал беспрепятственно американский БПЛА США на высоте 2 400 метров (именно на этой высоте стал терпеть крушение авиалайнер МАУ), на мой взгляд, это нереально и абсурдно.

С другой стороны, вчера прозвучала схожая версия от одного из российских пропагандистов, Алексея Леонкова, который предположил, что украинский авиалайнер сбила ДРГ США из ПЗРК… В общем, американский след набирает популярность. Абсурдную, параноидальную, но востребованную в массах.

Кстати, именно вышеупомянутый "эксперт" в прошлом году занимался в своих материалах банальным копирайтом вбросов российских пропагандистов по теме атаки и уничтожения украинских транспортников Ил-76 в Ливии. И вот тут опять такой интересный унисон… Но, не будем отвлекаться от темы.

Вторая версия, которая сейчас бурно обсуждается, это после появления фото отстрелянной части ракеты ЗРК Тор-М1 вероятность уничтожения украинского авиалайнера ПВО Ирана. При этом, не смотря на то, что расследовательская группа Bellingcat отметила, что по тому как сделан был снимок определить принадлежность его к катастрофе невозможно, российские СМИ провели массированную информационную волну с нарративом о том, что это по сути факт – иранское ПВО сбило украинский авиалайнер.

В свою очередь эту информацию не только подхватили украинские СМИ, не вдаваясь в подробности и фактаж, некоторые из которых даже стали заблаговременно обвинять Иран в преступлении, но и стали появляться частные расследования о причастности этой ракеты к трагедии. Выглядело это крайне забавно, как бы это абсурдно не звучало, ведь профессионалы съевшие зубы на подобного рода расследованиях Bellingcat, отказались подтверждать эту взаимосвязь по опубликованному фото.

С другой стороны, версия с ракетой от ЗРК Тор-М1 и заявлением иранской стороны о том, что часть данных с черных ящиков утеряна, в некотором смысле создает благоприятную почву для прямых обвинений Ирана в сокрытии факта удара их системы ПВО по гражданскому самолету.

Но вот в том-то и незадача, что помимо украинского авиалайнера с международного аэропорта поднималось и садилось одновременное десятки бортов. И это не приграничный район с Ираком, Арменией или Турцией. Это столица Исламской республики воздушное пространство, над которой контролируется в режиме 24/7.

А потому, ошибочным обстрелом это не могло быть, равно как и намеренным. Версия диверсии может рассматриваться, но опять же, подтверждения данной версии, сколь-нибудь весомое – отсутствует.

В итоге, мы имеем в наличии лишь будоражащие сознание версии, без существенного фактажа. Между тем, ими уже умело манипулируют наши гибридные соседи, в первую очередь – в своих интересах. И что печальнее всего, наши сердобольные СМИ этим манипуляциям придают запал в украинском медийном сегменте.

Мысли автора не отражают позицию редакции. Любые версии, озвученные до решения спецкомиссии, не являются официальными.

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