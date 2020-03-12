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      АМПУ в рази завищила плату за лоцманські послуги, – ЄБА

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну

      Адміністрація морських портів України і філія "Дельта-Лоцман", що входить до її структури, користуючись своїм монопольним становищем, у рази завищують вартість лоцманського супроводу суден вантажовідправників.

      За підрахунками експертів Європейської Бізнес Асоціації, у 2018 році чистий прибуток від надання цієї послуги склав 832 млн грн – при загальній собівартості послуг на рівні 339 млн грн. Про це йдеться у зверненні ЄБА до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

      "Компанії-члени Комітету з логістики Асоціації стурбовані ситуацією, яка досить давно склалася на ринку лоцманських послуг, що надаються філією "Дельта-Лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України". На переконання експертів комітету, зараз встановлені необґрунтовано завищені тарифи на послуги, які надаються філією для вантажовідправників, діяльність яких служить джерелом отримання валютної виручки в Україну. Такий рівень тарифів неможливо було б встановити за умов конкуренції на ринку. Експерти ЄБА звертають увагу, що відповідно до фінансової звітності філії дохід від забезпечення лоцманського супроводу суден у 2018 році склав 832 млн грн при загальній собівартості послуг, за даними представників бізнесу, у 399 млн грн і рентабельності на рівні 52%", – підкреслюють в асоціації.

      За даними експертів ЄБА, отримані прибутки використовуються неефективно. Адже капітальні інвестиції за 2018 рік склали всього 118 тисяч гривень. При цьому за період 2016-2019 років індекс цін виробників становив в середньому близько 15%, тоді як збільшення витрат філії з року в рік складало близько 34%, що значно перевищує темпи зростання індексу.

      Лоцманський супровід суден входить у категорію спеціалізованих послуг у морському порту, які надаються суб'єктами природних монополій та підлягає державному регулюванню. Саме тому експерти Європейської Бізнес Асоціації звернулися до прем'єр-міністра з проханням привести рівень тарифів філії "Дельта-Лоцман" до економічно обґрунтованого рівня, що знизить надмірне навантаження на бізнес і не буде суперечити антимонопольному законодавству.

      "На переконання експертів Комітету з логістики, зниження поточного рівня тарифів філії на 40% буде економічно обґрунтованим і, за підрахунками представників бізнес-спільноти, зменшить навантаження на бізнес більш ніж на 400 млн грн. При цьому компанії-члени комітету Асоціації вважають, що з урахуванням зазначеного зниження зможуть бути покриті витрати на надання послуг і забезпечена можливість оновлення основних засобів. Одночасно це зробить порти України більш конкурентоспроможними і, відповідно, дозволить збільшити товарообіг", – підкресли в ЄБА. І закликали Шмигаля доручити Мінінфраструктури провести відповідні розрахунки і розглянути можливість зниження ставки лоцманського збору.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: АМПУ Бізнес Міністерство інфраструктури Денис Шмигаль
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