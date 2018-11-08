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      Anakonda-2018: у Польщі понад 100 тисяч військових візьмуть участь у навчаннях НАТО

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      Навчання НАТО
      Навчання НАТО / Соцмережі

      У Польщі розпочалися навчання Anakonda-2018, що стануть найбільшими військовими маневрами для польських Збройних сил 2018 року.

      Про це повідомляє  The Nation.

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      Протягом навчань учасники з 10 країн будуть відпрацьовувати взаємодію військових органів управління з цивільними органами та елементами командних структур НАТО. Насамперед вправи повинні навчити військовослужбовців проводити стратегічну операцію в умовах звичайної та гібридної загроз.

      Загалом у навчаннях НАТО беруть участь понад 100 тисяч військових, з них 12,5 тисяч – з Польщі, та ще 5 тисяч з Литви, Латвії, Естонії, Балтійського моря. У маневрах задіяно близько 5 тисяч одиниць військової техніки, 45 бойових кораблів, 150 літаків та вертольотів.

      Навчання будуть проводитися у місті Білосток, що межує з Білоруссю. Вправи передбачають перетинання річки Вісла, підготовку бойової авіації на автомагістралях та операцію з визволення захопленого морського судна. Окремі вправи також організують у містах Хелм та Вельбарк.

      Основні етапи навчань включають широкомасштабну програму Live Exercise, що будуть проводитись з 7 по 16 листопада, а також командний курс навчання з 26 по 6 грудня. 

      Нагадаємо, що 1 серпня у Грузії почалися багатонаціональні військові навчання країн-членів НАТО і партнерів альянсу Noble Partner 2018. В навчаннях взяли участь близько 1300 військовослужбовців Збройних сил Грузії і 500 військовослужбовців інших країн: Грузії, США, Великої Британії, Німеччини, Естонії, Франції, Литви, Польщі.

       

      Теги: НАТО Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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