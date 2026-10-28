Перший крок зроблено: експерт пояснив, чи здатна Україна створити аналог Starlink

Українська компанія HIMERA спільно з партнером із Данії вивела на орбіту перший апарат OBRIA NANO. Це вже перший крок до української мережі супутникового зв'язку. Водночас попереду ще дійсно довгий шлях.

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з головним редактором видання AIN.UA Олегом Катковим. За його словами, усе впирається в час. У найближчі місяці та роки навряд чи Україна зможе створити аналог системи Starlink. І поки що тут навряд чи вийде обійтися без Ілона Маска.

У чому проблема?

Як наголосив Катков, фактично Україна потребує оператора супутникового зв'язку, який зможе покрити 100 – 150 тисяч абонентів. Йдеться саме про потреби Сил оборони. Для цього потрібно, якщо брати за приклад архітектуру системи OneWeb, близько 300 – 800 супутників.

Одна з проблем – доставка супутників на орбіту. Наразі лише компанія SpaceX, власником якої є Ілон Маск, має можливість порівняно дешево вивести супутник на орбіту.

Єдиний шлях зараз дешево вивести супутник на орбіту – це піти до SpaceX і завантажити свій супутник у Falcon 9. Коли ми говоримо про розгортання супутникового угруповання, то маємо розуміти, що так само залежимо від SpaceX, як і будь-яка інша країна,

– підкреслив Катков.

Експерт пояснив, у чому проблема створення українського аналога Starlink: дивіться відео 24 Каналу

Європейські ракети Ariane є одноразовими. При цьому там здійснюють лише кілька пусків на рік, а ціна виведення кілограма вантажу на них у десятки й сотні разів вища за розцінки SpaceX.

Додамо, в перспективі компанія HIMERA збирається розгорнути угруповання супутників, яке забезпечить зв'язок по всій території України та доповнить супутникові мережі Європи. Це створить передумови для незалежної української системи супутникового зв'язку.