У Росії знайшли останки вченого з України, який зник 16 років тому

У Бурятії виявили залишки українського науковця Анатолія Новікова. Він безслідно зник у 2009 році, коли приїхав на міжнародний Крейнделівський семінар із плазмової емісійної електроніки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про зникнення професора з України у Бурятії

Так, 73-річний доктор технічних наук Анатолій Новіков 22 червня 2009 року прибув із Вінниці до Бурятії. Вчений мав представити Вінницький національний технічний університет і планував виступити на семінарі. Проте на його ім'я не було оформлено запрошення – Новікова не було й у списках.

Наступного дня український вчений вийшов з турбази "Енахалук" на прогулянку, після чого безслідно зник. До пошуків науковця залучили МНС, Байкальський пошуково-рятувальний загін, водна міліція, а також спеціально навчені собаки. Також до Бурятії з України приїжджала дочка Новікова Тетяна і сама намагалася знайти слід батька – але марно. У 2019 році пошуки Анатолія Новікова офіційно припинили.

Проте за 5 років після цього місцевий священнослужитель знайшов у лісі біля села Новий Енхалук людські останки. Він повідомив про знахідку поліцію.

Залишки тіла, виявлені у Бурятії / фото російських ЗМІ

Поруч з тілом виявили телефон, IMEI якого повністю збігався з IMEI апарата зниклого 16 років тому Анатолія Новікова. Також поліція знайшла вставні щелепи й кілька українських монет.

До речі, наприкінці березня в Іспанії знайшли тіло 13-річного хлопчика з України. Дитина зникла днем раніше, коли пішла на прогулянку. Він не взяв із собою грошей, документів і навіть теплого одягу