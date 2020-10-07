Загородній став президентом НАН України: що про нього відомо
Анатолія Загороднього 7 жовтня обрали президентом Національної академії наук України. Раніше Загородній очолював Інститут теоретичної фізики НАН України.
Президента обрали шляхом таємного голосування. Про це повідомляє пресслужба НАН.
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За кандидатуру Загороднього проголосували дві третини виборців.
Що відомо про Загороднього
- Загородньому 69 років, він родом з Полтавщини. З 1972 року працював в Інституті теоретичної фізики НАН України. У 2003 році став директором цього інституту.
- Крім того, у 1992 – 2005 роках був професором Києво-Могилянської академії, а у 2009 – 2011 роках працював головним ученим секретарем НАН.
- Загородній відомий своїми науковими працями в галузі теоретичної та математичної фізики, теорії плазми, статистичної фізики. Також чоловік розвивав наукові теорії у цих напрямках.