Не дожив до вироку: помер "попільнянський стрілок", обвинувачений у вбивстві 7 людей

Обвинувачений у вбивстві шести військових та одного волонтера Анатолій Захаренко помер у віці 62 років. Суд розглядав його справу впродовж чотирьох років.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. За інформацією його родини та колишньої адвокатки, Захаренко помер у лікарні після двох днів перебування в реанімації.

Дивіться також У Кропивницькому студент медуніверситету жорстоко вбив однокурсницю, з якою зустрічався

Як загинув Захаренко

62-річний Анатолій Захаренко, обвинувачений у вбивстві шести військових та одного волонтера, помер 17 грудня 2024 року.

Інформацію про його смерть 20 грудня підтвердила колишня адвокатка, Катерина Воронюк.

Останнім часом я вже не була його адвокаткою, але мені вчора прокурор у справі теж сказав, що 17 грудня Анатолій Захаренко дійсно помер,

– повідомила Воронюк.

Водночас телефон самого Анатолія Захаренка не відповідав на дзвінки. Адвокат Максим Ліневич повідомив журналістам, що наразі не має офіційного підтвердження про смерть свого підзахисного, а отримав цю інформацію від дружини Захаренка.

Також журналістам вдалося зв'язатися з сином Анатолія, Олексієм, який підтвердив смерть батька.

"Так, це правда – батько помер. Йому стало зле, ми відвезли його в лікарню. Він був в реанімації упродовж двох днів, але, на жаль, зранку 17 грудня помер", – розповів син.

Водночас прокурор у справі Захаренка, Валерій Сагадін, зазначив, що наступне засідання заплановане на 13 січня 2025 року.

"Це засідання має відбутися. Чи буде там дружина Захаренка, я не знаю, але його захисник повинен прийти і, відповідно, надати документи, які засвідчують смерть його підзахисного. Також адвокат має озвучити позицію у цій справі: наполягають вони на реабілітації чи ні. Після цього будемо визначатися: будемо ми слухати справу далі чи закриватимемо провадження", – заявив він.

Що відомо про справу "повільнинсьокого стрілка"

Анатолія Захаренка обвинувачували у вбивстві шести військових та волонтера. Тоді вісім друзів приїхали на відпочинок до озера, яке належало Захаренку на Житомирщині, якого вони нібито знали понад 15 років, але вночі семеро з них були розстріляні. Вижив тільки один.

Свідки зазначили, що між обвинуваченим і його друзями не було конфліктів. Проте Захаренко, за словами свідків, випив близько 300 грамів горілки і мав при собі мисливську рушницю та наповнений патронташ.

Захаренко здобув прізвисько "попільнянський стрілець", а перші два роки слідства він провів під вартою. Згодом йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.