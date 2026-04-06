Французьке радіо вибачилося, що передчасно "поховало" російського генерала ГРУ Авер'янова
- Французьке радіо RFI вибачилося за неправдиве розслідування про загибель російського генерала Андрія Авер'янова.
- Посольство Росії у Лівії заявило, що генерал "живий і здоровий".
Днями французьке радіо RFI написало про те, що Україна нібито ліквідувала російського генерала ГРУ Андрія Авер'янова. Однак згодом видання було змушене видалити своє розслідування. Адже з'явилися докази того, що генерал, на жаль, живий.
RFI визнало, що у своєму розслідуванні не врахувало факти, які суперечать повідомленням про смерть генерала.
Які факти спростовуть загибель генерала Авер'янова?
Так, видання писало про те, що генерал Андрій Авер'янов загинув під час атаки українських безпілотників на танкер Qendil біля берегів Лівії на початку грудня 2025 року.
Втім, вже 20 грудня 2025 року, тобто після дати ймовірної смерті генерала, спікер парламенту Мадагаскару повідомляв, що російську делегацію в країні очолював саме Авер'янов.
Крім того, як писали росЗМІ, у лютому Авер'янов проводив зустріч у Москві з делегацією Мадагаскару. Ці дані підтверджуються відповідними фото.
Отже, розслідування було видалено. Ми приносимо свої вибачення читачам за ці помилки,
– йдеться у заяві RFI.
До слова, російське посольство у Лівії теж спростувало загибель Авер'янова. Там назвали розслідування французького радіо "спекуляцією".
Хочемо порадувати французьку аудиторію та наших друзів у Лівії – генерал Авер'янов живий і здоровий, тож замість історії про "помсту за його смерть" доведеться вигадувати щось ще. Це, мабуть, основне заняття ЗМІ П'ятої республіки,
– заявило відомство.
Що відомо про буцімто "загибель" Андрія Авер'янова?
RFI писало, що Лівія домовилася з Україною про розміщення на своїй території близько 200 українських військових. У відповідь українська сторона навчає лівійських військових роботі з дронами та сучасними технологіями.
Українські підрозділи базуються на трьох об'єктах – у військовій академії, на базі безпілотників і в штабі однієї з лівійських бригад. Частина цих локацій має вихід до узбережжя і використовується для операцій із безпілотниками.
Ймовірно, саме звідти могли здійснюватися удари по суднах російського "тіньового флоту" в Середземному морі, зокрема атака на танкер у грудні 2025 року.
Повідомлялося, що під час цього удару на борту могли перебувати близько десяти представників російської розвідки, які видавали себе за членів екіпажу.
Зазначалося, що щонайменше двоє людей загинули, ще семеро дістали поранення. Видання писало, що серед загиблих був Авер'янов.
Одним із перших, хто заявив, що генерал насправді живий, був болгарський розслідувач Христо Грозєв.