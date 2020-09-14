Як і 15 років тому, українці переконуються, що країна повернула не туди. Питання лише в тому, коли саме був здійснений помилковий поворот. Далі – матеріал російською.

Сор вынесен Богданом из избы

Сентябрь 2020-го

Бывший глава президентского офиса Андрей Богдан дает скандальное интервью. Разоблачает ближайшее окружение Зеленского. Рассказывает о прогнившей правящей команде и о теплой информационной ванне для ничего не понимающего гаранта.

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Сор вынесен из избы, король публично объявлен голым, а обладателей хорошей памяти не покидает ощущение дежавю. Нечто очень похожее Украина уже наблюдала – ровно пятнадцать лет назад.

Сентябрь 2005-го

Ушедший в отставку глава президентского секретариата Александр Зинченко дает скандальную пресс-конференцию и разоблачает ближайшее окружение Ющенко: Николая Мартыненко, Александра Третьякова, Петра Порошенко. "Образовав собственное клановое LTD, образовав информационную блокаду президента, переведя его в виртуальный, а не реальный мир, цинично и нагло перекручивая настоящую жизнь и настоящие акценты этой жизни, пренебрегая надеждами своих соотечественников, они шаг за шагом реализуют план максимально использовать власть для собственного накопления капитала, приватизировать и присвоить то, что только возможно".



Глава президентского секретариата Александр Зинченко

Как и 15 лет назад страна повернула не туда

Пускай в свежем интервью Богдана было меньше пафоса, чем в давнем выступлении Зинченко, но суть остается той же. В обоих случаях о провале амбициозного политического проекта заявили не посторонние критики, а непосредственные творцы этого проекта. Человек, возглавлявший избирательный штаб Ющенко в дни Помаранчевой революции. Человек, бывший правой рукой Зе в дни его триумфа. Оба потерпели неудачу в последующем закулисном противостоянии – что позволяло и позволяет подозревать их в сведении личных счетов. Тем не менее из их уст разоблачительные месседжи прозвучали особенно символично.

В 2005-м это было фактическое прощание с оранжевой мечтой, сейчас – публичные похороны зеленой надежды.

Конечно, небо не упало на землю, Владимир Зеленский остается президентом, а "Слуга народа" возьмет свои проценты на выборах: подобно "Нашей Украине", худо-бедно пережившей скандал вокруг окружения Виктора Андреевича. Но, как и 15 лет назад, украинцы убеждаются, что страна повернула не туда. Вопрос лишь в том, когда именно был совершен ошибочный поворот.

Одна точка зрения предполагает, что мы имеем дело с нереализованным шансом на обновление Украины. Этот шанс был упущен из-за того, что внутри победившего лагеря началась борьба – и в ней одержали верх не те люди, сбившие благонамеренного, но слабого президента с пути истинного. Именно эту версию в свое время отстаивал Александр Зинченко, именно ее продвигает Андрей Богдан: подразумевая, что при другом исходе внутривластной борьбы судьба украинских реформ тоже могла быть иной.

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А вторая точка зрения сводится к тому, что шансов на успех не было изначально. Что все надежды на обновление страны были заведомым обманом и миражом. Что новая власть даже теоретически не могла родить что-то путное. В 2005-м этой позиции придерживались сторонники Кучмы и Януковича, твердо уверенные в провале "оранжевых" и с нетерпением его ожидавшие. А теперь аналогичная роль досталась сторонникам Порошенко, с самого начала предвкушавшим фиаско "зеленых".

История не имеет сослагательного наклонения, и мы никогда не узнаем наверняка, какая из двух точек зрения верна. Но можно не сомневаться, что спор между их апологетами переживет президента Зеленского: как некогда пережил Виктора Ющенко и его правление.