"Настав час рухатися далі": керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко йде з посади після 3 років роботи

Президент України Володимир Зеленський задовольнив заяву про звільнення керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка. Чиновник залишає цю посаду після трьох років роботи.

Про це повідомив Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Як висловився посадовець про своє звільнення?

За словами Коваленка, за час роботи його команді вдалося побудувати інституцію та створити нові медійні продукти для протидії дезінформації. Окрім цього, структура суттєво посилила співпрацю з міжнародними партнерами.

Для мене настав час рухатися далі. Радий цьому. Залишаюся в процесах нацбезпеки і когнітивного протиборства з Росією,

– зазначив Коваленко.

Він також додав, що продовжуватиме активно вести власні особисті медійні сторінки та висловив упевненість у подальшій ефективній роботі колективу ЦПД РНБО.

Що відомо про Коваленка?

Андрій Коваленко – фахівець у сфері інформаційних технологій та піар-консультант. Освіту здобував за спеціальністю "соціологія" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Його журналістська кар'єра розпочалася у 2012 році в газеті "Сегодня". Наступного року він працював у виданні "Коментарі".

Наприкінці 2013 року Коваленко став редактором сайту телеканалу "Еспресо" і залишався на цій посаді до 2015 року. Упродовж 2015 – 2019 років працював редактором, а згодом першим заступником головного редактора сайту Depo.ua. У 2019 – 2020 роках очолював редакцію цього медіа.

Із 2018 року Коваленко долучався як експерт з інформаційних технологій до форумів польського Інституту східноєвропейських досліджень. У травні 2020 року він розпочав роботу у сфері комунікацій у Державному агентстві рибного господарства та Державній інспекції містобудування.

Також відповідав за медійний напрямок виборчого штабу партії "Слуга народу" Борщагівської ОТГ. Згодом Коваленко став заступником керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.

Крім того, має військове звання лейтенанта ЗСУ. У січні 2024 року Коваленко став співведучим проєкту "Про війну", який спільно започаткували інформаційне агентство "Укрінформ" та Центр протидії дезінформації.