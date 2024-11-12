Боровся за Україну до останнього подиху: на фронті загинув Андрій Пустовалов з Буковини

У бою проти окупантів загинув військовий з Буковини Андрій Пустовалов. Він був бійцем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Прощання відбудеться вже 13 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на депутата Мамаївської сільської ради Романа Рудика.

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Де відбудеться прощання з Андрієм Пустоваловим

Роман Рудик розповів, що Андрій Пустовалов народився 17 грудня 1993 року. Тобто на момент смерті військовому був 31 рік.

Герой поліг на фронті під час виконання бойового завдання проти російських загарбників. У воїна залишилися згорьовані рідні, а найстрашніше – маленькі діти-сироти.



Андрій Пустовалов загинув на фронті / Фото з фейсбуку Романа Рудика

За даними Романа Рудика, 12 листопада, орієнтовно з 13:20 до 14:20, траурний кортеж із тілом загиблого Героя буде рухатися за маршрутом Чернівці – Мамаївці, Лужани, Шипинці – до домівки воїна.



У середу 13 листопада, о 9 годині біля будинку захисника розпочнеться чин похорону. Заупокійна літія пройде у місцевому храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України. Настоятель храму – протоієрей Олександр Шляхов.



Після цього кортеж вирушить у село Білоусівка Дністровського району Чернівецької області. Там військового і поховають.

Просимо всіх небайдужих живим коридором зустріти нашого Героя та достойно провести в останню дорогу! Пам'ятаймо, Андрій загинув за кожного з нас, за майбутнє України!

– написав депутат Мамаївської сільської ради.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Пустовалова у зв'язку з загибеллю Героя на фронті.