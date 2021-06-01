Во-первых, усиливается контроль Офиса Президента за сферой внешней политики. Функционально он будет соответствовать правительственной структуре (напомню, что в Кабмине есть и министр иностранных дел, и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции).

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Видимо, на Банковой осознали, что молодого и романтичного Кулебу надо немного подпереть и контролировать более опытным кадром. Заметьте! – опять тот самый принцип единства новых лиц и опытных кадров, о котором я уже не раз писал.

Очевидно, что отмеченное кадровое решение означает и усиление внимания Офиса Президента к внешней политике как таковой, и к тем ее направлениям, которые не связаны только с европейской и евроатлантической интеграцией.

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В частности, это означает и усиление турецкого направления (Сибига ранее работал послом Украины в Турции), и вообще азиатского направления. Но на первом месте – США, для которых Азия и Китай, также сейчас в приоритете. А Жовква сосредоточится (вместе со Стефанишиной) на европейской и евроатлантической интеграции, что он хорошо знает и понимает.

Во-вторых, исходя из первого, это означает очередное аппаратное усиление главы Офиса Президента Андрея Ермака. Он расширяет и усиливает свою команду в офисе Президента, и свое влияние на внешнюю политику.