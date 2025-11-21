Міг зливати інформацію у справі "Мідас": що відомо про звільнення чиновника САП Синюка
- Стало відомо про звільнення заступника керівника САП Андрія Синюка, ймовірно, через підозри у зливі інформації.
- Синюк стверджує, що звільнився за власним бажанням, аби уникнути спекуляцій під час службового розслідування.
Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк може бути причетним до зливу інформації щодо розслідувань у справі "Мідас". Через це посадовця нібито звільнили.
Відповідну інформацію в п'ятницю, 21 листопада, повідомило Radio NV із посилання на джерела в антикорупційних органах, передає 24 Канал. Однак незабаром чутки прокоментував сам Синюк.
Що відомо про звільнення Синюка?
За словами співрозмовників журналістів, щодо Синюка спочатку відкрили службове розслідування за фактом його зустрічей з ймовірними фігурантами розслідувань у справі "Мідас", а згодом – звільнили з посади.
Окрім того, він нібито міг системно "зливати" деталі інших розслідувань, зокрема Офісу президента.
Однак згодом у коментарі Суспільному Синюк заявив, що звільнився з посади за власним бажанням. Рішення він аргументував прагненням уникнути спекуляцій.
Для уникнення будь-яких спекуляцій щодо мого можливого впливу на перебіг службового розслідування й результати я ухвалив рішення звільнитись за власним бажанням,
– сказав Синюк.
Як Синюк стосується "плівок Міндіча"?
Нагадаємо, Синюк фігурує у справі Міндіча. Під час обрання запобіжних заходів підозрюваним прокурори наголошували, що в разі виходу під заставу їм варто утриматися від спілкування з низкою осіб, серед яких був і перший заступник керівника САП.
У розслідуванні "Українською правди" журналісти зафіксували зустріч Синюка з адвокатом, імовірно пов'язаним із Міндічем.
Пізніше керівник САП Олександр Клименко повідомив про проведення службового розслідування щодо Синюка.