Масштабне розкрадання: що відомо про посадовців Повітряних сил та СБУ, яких викрили на хабарі

У середу, 25 лютого, стало відомо, що правоохоронці викрили командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ у Житомирській області на масштабній корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Що відомо про посадовців, яких підозрюють у розкраданні коштів, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Кого викрили на хабарі?

В офіційній заяві СБУ прізвища фігурантів не зазначалися, однак джерела 24 Каналу підтвердили, що йдеться про полковника Андрія Українця – командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ, а також полковника Володимира Компаниченка – начальника Управління СБУ в Житомирській області.

Їх затримали "на гарячому" під час спроби передачі хабаря у розмірі 320 тисяч доларів.

Володимир Компаниченко: хто він?

До 2021 року Володимир Компаниченко обіймав посаду заступника начальника УСБУ у Херсонській області. Згодом, до 25 липня 2022 року, він виконував обов'язки заступника начальника СБУ в Чернівецькій області.

17 листопада 2022 року Володимир Зеленський призначив Компаниченка очільником управління Служби безпеки України в Житомирській області.

Відповідний указ було опубліковано на сайті президента.

Андрій Українець: хто він?

Водночас про командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця у відкритих джерелах майже немає інформації.

Зокрема, дані про дату народження, освіту чи попередні місця служби публічно не представлені: така закритість є типовою для багатьох чинних офіцерів середньої ланки. Відомо лише, що щонайменше кілька років Українець обіймав високу посаду у структурі Повітряних сил ЗСУ та відповідав за логістичний напрям в умовах війни.

Важливо! Командування Повітряних сил вже заявило про повну готовність співпрацювати зі слідчими органами та надавати всю необхідну інформацію й документацію для встановлення всіх обставин справи. Для з'ясування обставин там також призначили службове розслідування.

Про яку справу йдеться?