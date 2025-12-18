Чи справді Андрій Єрмак мобілізувався: відповідь Сухопутних військ ЗСУ

Після звільнення з посади голови Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що нібито піде на фронт. Однак наразі колишній очільник ОП не проходить службу в Сухопутних військах ЗСУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо".

Чи мобілізувався Єрмак?

Журналісти звернулися з запитом до Генерального штабу ЗСУ та запитали, чи долучився Андрій Єрмак до лав Сил оборони та до якого саме роду військ.

У відповідь у Сухопутних військах повідомили, що ексголова ОП у них службу не проходить.

Після цього видання також звернулося до брата Андрія Єрмака – Дениса, який, за інформацією голови СБУ, служить снайпером в Іноземному Легіоні ГУР. Єрмак-молодший зазначив, що його брат не звертався до нього щодо служби.

Водночас він не відповів, чи знає, де наразі знаходиться Андрій Єрмак.

Щодо служби його – в мене інформації немає. Він до мене не звертався. Я теж переживаю за цю ситуацію, бо одразу всі накинулись на людину, що працювала на Україну 24/7,

– сказав Денис Єрмак.

Єрмак-молодший додав, що сам він наразі служить на Покровському напрямку.

Звільнення Єрмака з посади: коротко